Congo-Kinshasa: Trente ans après son assassinat, le message de Mgr Munzihirwa résonne face à l'agression dans l'Est de la RDC

La République démocratique du Congo a commémoré, jeudi 29 octobre 2026, le trentième anniversaire de l'assassinat de Mgr Christophe Munzihirwa, ancien archevêque de Bukavu, tué le 29 octobre 1996. Trois décennies après sa disparition, sa mémoire et son engagement en faveur de la paix, de la dignité humaine et de la défense des populations continuent d'être célébrés en RDC et à l'étranger. Lors des commémorations à Kinshasa, des intervenants ont revisité son message à la lumière de la situation sécuritaire dans l'Est du pays.

À l'occasion de ces commémorations, plusieurs activités ont été organisées, notamment des symposiums, des colloques, des conférences et des célébrations eucharistiques.

Les échanges ont notamment porté sur le thème : « Redécouvrir le message de Munzihirwa face à l'agression ».

L'abbé Jean Bosco Bahala, acteur sociopolitique qui se présente comme un disciple de l'ancien archevêque, a rappelé l'importance de son appel à la population à ne pas abandonner ses terres face aux violences.

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« Ne quittez pas vos maisons, ne quittez pas vos terres. Si vous quittez vos terres, vous êtes en danger », a-t-il rapporté, évoquant l'un des messages de Mgr Munzihirwa.

Selon lui, l'ancien archevêque prônait l'unité, la résilience et la résistance. Il dénonçait également les plans de guerre dans la région des Grands Lacs.

Six pistes d'action face à l'agression

Pour sa part, Henry-Pacifique Mayala, chercheur à Ebuteli, a dégagé six lignes d'action inspirées de la pensée de Mgr Munzihirwa et susceptibles d'éclairer la situation actuelle.

Il s'agit notamment de nommer l'agression, de dénoncer ce qu'il considère comme l'hypocrisie de la communauté internationale et de rejeter les discours fondés sur la haine ethnique. Il invite également à combattre les formes d'oppression internes, à privilégier l'unité et la résistance sans céder à la panique, ainsi qu'à rechercher la justice plutôt que la vengeance.

De son côté, Albert Moleka estime que Mgr Munzihirwa a remporté son combat par la vérité. Selon lui, les vérités profondes à l'origine des conflits meurtriers dans la région commencent progressivement à être connues et pourraient avoir des répercussions sur les initiatives visant à trouver des solutions durables.

Trente ans après sa mort, la pensée de l'ancien archevêque de Bukavu continue ainsi d'alimenter les réflexions sur la paix, la justice, la cohésion et la défense de l'intégrité des territoires dans la région des Grands Lacs.