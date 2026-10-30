Congo-Kinshasa: Le Conseil d'État prononce la dissolution définitive du PPRD

Le Conseil d'État a prononcé, vendredi 30 octobre 2026, la dissolution définitive du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), à la suite d'une requête introduite par le ministère de l'Intérieur. Dans sa décision, la juridiction évoque notamment la participation de cadres du parti à une entreprise insurrectionnelle ainsi que les liens attribués à son autorité morale, l'ex-président Joseph Kabila, avec le mouvement rebelle AFC/M23, devenu Front pour la refondation de la nation (FRN) depuis quelques semaines.

Cette décision prive le PPRD de son existence juridique en tant que parti politique agréé en République démocratique du Congo.

Pour justifier sa décision, le Conseil d'État a retenu que les faits évoqués dans la requête constituaient une violation grave de la législation régissant les partis politiques en RDC et une atteinte à l'ordre public.

La juridiction a notamment examiné la participation de certains cadres du PPRD à une entreprise insurrectionnelle ainsi que les liens allégués entre Joseph Kabila et l'AFC/M23, mouvement qui a annoncé sa transformation en Front pour la refondation de la nation (FRN).

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Avec cette dissolution définitive, le PPRD perd son statut de parti politique légalement agréé en RDC. Cette décision intervient à la suite de la procédure engagée par le ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État.