Congo-Kinshasa: De fortes pluies provoquent des inondations et perturbent les activités économiques et scolaires à Kasindi

De fortes pluies ont provoqué, jeudi 29 octobre, des inondations dans les quartiers Congo ya Sika et Mapathi, à Kasindi-Lubirigha, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Des sources concordantes locales rapportent que plusieurs rues et habitations ont été envahies par les eaux de ruissellement, entraînant notamment la fermeture de certaines écoles. La société civile appelle à accélérer les travaux de construction du grand collecteur des eaux pluviales.

La circulation et les activités socio-économiques ont été fortement perturbées dans les quartiers Congo ya Sika et Mapathi, à Kasindi-Lubirigha, une commune frontalière située à environ 90 kilomètres de la ville de Beni, au Nord-Kivu.

À l'origine de cette situation, de fortes pluies qui se sont abattues sur la cité. Faute de caniveaux suffisants, les eaux de ruissellement provenant des collines environnantes ont envahi plusieurs rues, avenues et habitations, compliquant les déplacements des habitants, des motocyclistes et des commerçants.

Dès les premières heures de la matinée, plusieurs familles ont tenté de mettre leurs biens à l'abri pour limiter les dégâts. Dans certains établissements scolaires touchés par les inondations, les cours n'ont pas pu se tenir.

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La société civile réclame l'accélération des travaux

Face à la récurrence de ces inondations, la société civile de Kasindi-Lubirigha appelle les autorités à accélérer la construction du grand collecteur destiné à canaliser les eaux de pluie vers la rivière Lubirigha.

Pour cette structure citoyenne, l'achèvement de cet ouvrage constitue une solution durable pour réduire les risques d'inondation et améliorer la mobilité dans cette cité frontalière.

Prévu pour une durée de six mois, le projet de construction du collecteur connaît des retards. Les responsables techniques chargés des travaux évoquent des difficultés liées aux conditions climatiques et des contraintes logistiques qui ralentissent l'avancement du chantier.

Ils assurent néanmoins que les travaux se poursuivent et que des efforts sont déployés pour accélérer leur exécution.