Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Plus de 2 300 nouveaux cas confirmés en trois semaines dans l'Est

Plus de 2 300 nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola ont été notifiés entre le 6 et le 26 octobre 2026 dans plusieurs provinces de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Selon le rapport de la Task Force présidentielle publié jeudi 29 octobre, l'Ituri et le Nord-Kivu figurent parmi les provinces les plus touchées.

La maladie à virus Ebola continue de se propager dans l'est de la RDC. Plus de 2 300 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés entre le 6 et le 26 octobre 2026, selon le rapport de la Task Force présidentielle chargée du suivi de l'épidémie, publié jeudi 29 octobre.

D'après ce document, l'Ituri et le Nord-Kivu concentrent la majorité des cas recensés durant cette période. Le Haut-Uele est également concerné, avec plus d'une dizaine de cas confirmés.

Le rapport fait état d'environ 2 265 cas confirmés en Ituri et de 894 au Nord-Kivu. Ces chiffres semblent toutefois correspondre à un bilan cumulé plutôt qu'aux seuls nouveaux cas enregistrés entre le 6 et le 26 octobre.

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Plusieurs zones de santé touchées

En Ituri, les zones de santé de Mandima, Bunia, Rwampara, Nizi et Mambasa figurent parmi les plus touchées.

Au Nord-Kivu, les zones de santé de Beni, Katwa, Butembo et Mabalako sont également concernées. Dans le Haut-Uele, la zone de santé de Wamba a enregistré des cas confirmés.

Selon les informations reprises dans le rapport, l'augmentation des cas au Nord-Kivu, notamment à Beni, Mabalako et Oïcha, serait en partie liée à des cas importés de Mandima, une zone de santé de l'Ituri située à proximité de la limite entre les deux provinces.

Face à cette situation, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de renforcer la coordination entre les provinces concernées.

Les mesures préconisées portent notamment sur l'investigation des cas, le suivi des personnes contacts et la surveillance des mouvements de population.

Les autorités appellent également à renforcer les mesures de prévention et la surveillance épidémiologique, tout en encourageant la participation des communautés afin de freiner la transmission du virus.