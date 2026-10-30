Afrique: Le Soudan réélu par consensus membre du Conseil exécutif de l'OIPC

Le Soudan a été réélu par consensus membre du Conseil exécutif de l'Organisation internationale de protection civile (OIPC) pour un nouveau mandat allant jusqu'en 2030.

Réunie à Genève le 29 octobre, l'Assemblée générale de l'OIPC a réélu jeudi l'unanimité le Soudan au sein de son Conseil exécutif jusqu'en 2030. Cette reconduction revêt une importance cruciale pour Khartoum, qui cherche à réhabiliter ses infrastructures de protection civile et à remplacer les équipements détruits par le conflit actuel.

Présidant la délégation soudanaise, l'ambassadeur Hassan Hamid a exhorté l'organisation à accorder une priorité stratégique au Soudan. Il a plaidé pour le renforcement des capacités du Conseil national de défense civile, l'acquisition de matériel de sauvetage et la modernisation des systèmes d'alerte précoce dans les États. Fort de ce nouveau mandat, le Soudan entend intensifier sa coopération technique pour protéger les populations civiles et soutenir les efforts de reconstruction nationale.