Afrique de l'Est: La nomination du Soudan à la présidence du Bureau politique de l'EASF en 2027

Une délégation de la Force d'intervention rapide d'Afrique de l'Est (EASF) a conclu une visite officielle de quatre jours au Soudan, au cours de laquelle elle s'est entretenue avec plusieurs responsables. Elle a été saluée à l'aéroport de Khartoum vendredi par le général de division Dr Abubakr Abudqan Faqiri, directeur général des relations internationales au ministère de la Défense, et plusieurs autres chefs militaires.

Le chef de la délégation, le général de brigade Ronald Ruifanga, a annoncé dans un communiqué de presse à l'aéroport que les États membres de l'Organisation avaient décidé à l'unanimité de confier la présidence du Bureau politique de l'Organisation au Soudan en 2027.

Il a précisé que la visite avait deux objectifs. Le premier était d'évaluer la situation sécuritaire au Soudan. Il a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la manière dont le Soudan gère actuellement la situation sécuritaire. » Il a ajouté que le second objectif était d'informer les dirigeants de la République du Soudan de la décision de l'organisation de confier la présidence de l'instance politique au Soudan l'année prochaine. Il a expliqué que cette décision avait été adoptée à l'unanimité par le Conseil des ministres, le Comité des chefs d'état-major et les chefs d'État de l'organisation, et qu'elle témoignait de la confiance accordée aux dirigeants de la République du Soudan.

Ruifanga a affirmé la pleine solidarité de l'organisation avec le Soudan et son peuple dans leurs efforts pour instaurer une transition pacifique vers un État stable. Il a souligné que, malgré les ravages causés par la guerre, les progrès accomplis par le gouvernement pour un retour à la normale étaient manifestes.

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Il a révélé que la délégation avait mené des consultations approfondies avec les chefs militaires, le directeur de l'Agence de renseignement de la défense et le Premier ministre, qui représentait le chef de l'État lors d'une mission officielle à l'étranger, et s'est déclarée pleinement satisfaite des résultats de ces discussions.

Il a affirmé que le Soudan est resté un membre très engagé de la Force en attente de l'Afrique de l'Est (EASF), qui comprend neuf États membres : le Soudan, le Rwanda, Djibouti, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, l'Éthiopie, les Comores et la Somalie.