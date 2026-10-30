Sénégal: UGB de Saint-Louis - Le CROUS et le Cadre de Vie signent une convention pour un campus plus accueillant

Le Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) et la Direction générale du Cadre de Vie veulent donner un nouveau souffle à l'environnement de l'Université Gaston-Berger. Les deux institutions ont signé jeudi, une convention de partenariat pour renforcer les actions de propreté, d'aménagement et d'entretien du campus avec l'ambition d'offrir aux étudiants un cadre de vie plus agréable.

Le Crous de Saint-Louis et la Direction générale du Cadre de Vie ont décidé de conjuguer leurs efforts pour un campus plus propre, bien aménagé et accueillant. La convention de partenariat a été signée par le directeur du CROUS, Thierno Mbaye, et le directeur général du Cadre de Vie, Bouna Seck en présence de leurs collaborateurs. Pour Thierno Mbaye, cette collaboration vient renforcer les initiatives déjà engagées pour améliorer le quotidien des pensionnaires de l'Université Gaston-Berger.

Il rappelle que la vie universitaire ne se déroule pas uniquement dans les salles de cours et les amphithéâtres. Elle se poursuit dans les villages étudiants, les espaces de restauration et les lieux de rencontre. « Les étudiants y passent une grande partie de leur temps. Il est donc important qu'ils puissent évoluer dans un environnement propre, agréable et bien entretenu », a-t-il souligné. Le directeur du Crous estime que la qualité du cadre de vie fait pleinement partie de la mission de son institution. « Prendre soin du campus, c'est aussi prendre soin des étudiants », a-t-il insisté, appelant à une mobilisation de toute la communauté universitaire pour préserver les espaces communs.

De son côté, Bouna Seck voit dans cette convention une opportunité de donner une nouvelle impulsion à l'amélioration du cadre de vie à Saint-Louis. Il estime que les actions engagées à l'Ugb peuvent également avoir des retombées positives sur la ville et les autres communes de la région. Le directeur général du Cadre de Vie a rappelé la mission que lui a confiée le chef de l'État lors de sa nomination : « Je vous donne le quotidien des Sénégalais. »

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Une responsabilité qui, selon lui, doit se traduire par des changements visibles dans l'environnement des populations. A l'université de Saint-Louis, cette ambition passe notamment par des espaces plus agréables, des aménagements adaptés et une meilleure organisation du campus. Bouna Seck souhaite faire de l'Ugb un lieu attractif où les étudiants peuvent apprendre, se retrouver et profiter d'un environnement propice à leur épanouissement.

Les équipes du Crous et du Cadre de Vie devront ainsi travailler ensemble pour identifier les besoins et les interventions prioritaires. L'entretien des sites, le pavage, l'aménagement des espaces verts et l'organisation des cantines figurent parmi les questions à examiner.

Le directeur général a également invité les étudiants à participer à cette dynamique, notamment en contribuant aux initiatives d'amélioration et de préservation de leur environnement. A travers cette convention, les deux institutions entendent donner une dimension plus concrète à leurs engagements. Pour Thierno Mbaye, l'essentiel reste que les étudiants puissent constater, dans leur vie quotidienne, les effets de cette collaboration.