Afrique: Semaine du Caire sur l'eau - Le Sénégal plaide pour une voix africaine unie

Dans un communiqué publié le 30 octobre 2026, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu sur la participation du Sénégal à la 9e édition de la Semaine du Caire sur l'eau, tenue du 25 au 29 octobre 2026 en Égypte. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a notamment été reçu, le 26 octobre 2026 , par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Le Sénégal entend renforcer la voix de l'Afrique dans les grandes rencontres internationales consacrées à l'eau. À la tête de la délégation sénégalaise, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, également président du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (Amcow), a pris part aux échanges de haut niveau de cette 9e édition organisée du 25 au 29 octobre 2026.

Reçu le lundi 26 octobre 2026 au palais d'Ittihadiya par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, aux côtés d'autres ministres et chefs de délégation, il a mis en avant les expériences de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg). Ces organisations illustrent les possibilités offertes par une gestion concertée des ressources en eau pour renforcer la coopération entre États et consolider la paix.

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Au cours des discussions, le Sénégal a plaidé pour une meilleure coordination politique et des engagements concrets, crédibles et mesurables autour des six dialogues interactifs de la troisième Conférence des Nations unies sur l'eau. Cette rencontre, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, se tiendra du 8 au 10 décembre 2026 à Abou Dhabi. La sécurité hydrique, l'assainissement et le financement figurent parmi les priorités défendues par Dakar.

La délégation a également participé aux échanges sur la nouvelle stratégie de la Facilité africaine de l'eau, notamment la préparation des projets et la mobilisation des investissements structurants. Le Sénégal doit en assurer la présidence à partir de mars 2027.