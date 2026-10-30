Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le directeur régional de l'OMS salue la préparation sanitaire du Sénégal

Le Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, le Pr Mohamed Yakub Janabi, a salué le niveau de préparation du Sénégal et les investissements consentis dans le secteur de la santé, à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

En visite au Sénégal dans le cadre de cet événement sportif, le Pr Janabi a été reçu, jeudi 29 octobre 2026, par le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô. Au cours de son séjour, il s'est également rendu sur le site du dispositif sanitaire déployé pour assurer la couverture médicale des Jeux.

Le responsable de l'OMS s'est félicité des dispositions prises par les autorités sénégalaises pour garantir la prise en charge sanitaire des participants et des autres acteurs de cette compétition internationale.