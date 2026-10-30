Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le directeur régional de l'OMS salue la préparation sanitaire du Sénégal

30 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, le Pr Mohamed Yakub Janabi, a salué le niveau de préparation du Sénégal et les investissements consentis dans le secteur de la santé, à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

En visite au Sénégal dans le cadre de cet événement sportif, le Pr Janabi a été reçu, jeudi 29 octobre 2026, par le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô. Au cours de son séjour, il s'est également rendu sur le site du dispositif sanitaire déployé pour assurer la couverture médicale des Jeux.

Le responsable de l'OMS s'est félicité des dispositions prises par les autorités sénégalaises pour garantir la prise en charge sanitaire des participants et des autres acteurs de cette compétition internationale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.