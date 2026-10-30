Sénégal: Lutte - Le préfet de Dakar interdit la signature du combat Franc-Reug Reug

30 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

La cérémonie de signature du contrat du combat entre Franc et Reug Reug, prévue ce vendredi 30 octobre à partir de 18 heures au Théâtre national Daniel-Sorano, a été interdite par le préfet de Dakar.

Dans sa décision, l'autorité administrative invoque des risques de troubles à l'ordre public et une possible entrave à la libre circulation des personnes et des biens.

Cette interdiction porte un coup d'arrêt au rendez-vous organisé par Jambars Production, qui devait officialiser le contrat de cet affrontement très attendu entre les deux lutteurs.

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