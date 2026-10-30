Sénégal: Première édition Juriplume - La cérémonie de remise de prix prévue en décembre 2026

La cérémonie officielle de remise des prix de la première édition de l'appel à textes de Juriplume est prévue au cours de la première quinzaine de décembre 2026. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse.

Valoriser la création littéraire, récompenser les lauréats et promouvoir la lecture et l'écriture, c'est que visent les initiateurs de la première édition de l'appel à textes de Juriplume. Les prix seront remis durant le mois de décembre prochain.

« À travers son appel à textes, Juriplume, en partenariat avec Le Carré Culturel, souhaite encourager la création littéraire, offrir un espace d'expression aux auteurs et valoriser des oeuvres qui interrogent des thèmes essentiels de l'existence humaine », indique le texte.

Ainsi, à l'issue de la première phase de sélection, dix textes ont été présélectionnés. Ces textes feront tous l'objet d'une seconde évaluation par les cinq membres du jury, selon des critères littéraires et thématiques définis.

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« À l'issue de cette réévaluation, trois lauréats seront retenus. Leurs noms seront dévoilés exclusivement lors de la cérémonie officielle de remise des prix, afin de préserver la confidentialité des délibérations et de garantir une proclamation officielle des résultats », lit-on dans le texte.

Cette cérémonie constituera ainsi un temps fort de célébration de la littérature, de reconnaissance des auteurs et de rencontre entre les acteurs du livre, les institutions, les partenaires et le public. Créé en octobre 2025, « Juriplume-Entre Droit et Littérature » est une initiative qui place le droit et la littérature au coeur d'une même démarche de transmission, de réflexion et de valorisation du savoir.

Juriplume entend dès lors, créer un espace de rencontre entre ces deux univers. À travers des panels, des échanges thématiques, des présentations d'ouvrages, des partages de lectures, des résumés de livres, des citations littéraires et des activités de vulgarisation juridique, l'initiative oeuvre à la promotion de la lecture et de l'écriture, à la démocratisation du savoir et à une meilleure compréhension des questions juridiques et sociales.

Il convient de noter que la première édition a été organisée autour de cinq thématiques. Il s'agit notamment de la liberté, de la justice, de l'amour, du courage et de la dignité.