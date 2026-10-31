Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 octobre 2026

revue de presse

JOJ Dakar 2026 - C'est parti ! Le continent entre dans l'histoire olympique

C'est un jour gravé en lettres d'or dans les annales du sport mondial et de notre continent. Ce samedi 31 octobre 2026, le Sénégal donne le coup d'envoi officiel des 4ᵉˢ Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Pour la toute première fois de l'histoire, la terre africaine accueille un événement olympique, sous l'égide du Comité International Olympique (CIO).

De Dakar à Saly, en passant par Diamniadio, la Teranga vibre au rythme de la jeunesse du monde. Cette 4ᵉ édition réunit plus de 2 700 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans, venus de 206 pays, avec une parité parfaite 50/50 entre filles et garçons pour la première fois, pendant 13 jours de compétition, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Notons également la participation historique d'une équipe olympique de réfugiés africains, soulignant la dimension inclusive et solidaire insufflée par les organisateurs. [Source allAfrica]

Éthiopie : Au moins 25 civils tués dans des frappes de drones

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Au moins 25 civils, dont des enfants, ont été tués dans plusieurs frappes de drones dans le nord de l’Éthiopie, selon des témoins et une source médicale cités par l’AFP.

Dans la région de l’Amhara, un camp de déplacés a été visé jeudi par plusieurs frappes successives. Des témoins font état d’au moins 14 morts, parmi lesquels des enfants et des femmes enceintes.

Vendredi, dans le Tigré, une nouvelle frappe a touché des habitants qui ramassaient des céréales tombées d’un camion bombardé la veille. [Source Africanews]

La BAD et les Patronats signent un accord à Abidjan

La 14e édition de la CGECI Academy, le forum économique majeur du Patronat ivoirien, s’est clôturée ce vendredi 30 octobre 2026 à Abidjan par un acte fort : la signature d’une lettre d’intention entre les Patronats africains et la Banque africaine de développement (BAD).

Cette initiative historique, scellée entre la BAD et les Patronats, marque un tournant décisif dans l’accompagnement du secteur privé africain et la résolution des problématiques cruciales de financement sur le continent.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé. Le document a été paraphé par Abdul Kamara, vice-président de la BAD, représentant l’institution financière panafricaine. [Source Apanews]

Finance : La RDC sort de la liste grise du GAFI après 4 ans sous surveillance

La République démocratique du Congo (RDC) n’est plus classée parmi les juridictions soumises à une surveillance renforcée du Groupe d’action financière (GAFI). La décision, annoncée ce vendredi 30 octobre 2026 à l’issue de la plénière de l’organisation à Paris, vient récompenser les réformes engagées par Kinshasa depuis son inscription sur cette liste.

Après quatre années de surveillance renforcée, la RDC sort de la liste grise du GAFI. Selon les informations communiquées par l’organisation, cette décision fait suite aux progrès réalisés par le pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et celui de la prolifération des armes de destruction massive. [Source Afrik.com]

A Madagascar, des fouilles archéologiques font parler les trésors des pirates de l’océan Indien

Pièces d’or, porcelaines précieuses, comptoir de contrebande et traces de traite négrière : ces trouvailles révèlent l’envers de la piraterie au tournant du XVIIIᵉ siècle, entre pillages et contrebande, mais aussi échanges commerciaux et métissages.

Une statuette indo-portugaise en ivoire de saint Jean fabriquée à Goa au XVIIe siècle, des gobelets en porcelaine chinoise bleu-blanc, une pipe ottomane en terre cuite, des bouteilles en céramique provenant de l’Empire ottoman, 14 pièces d’or frappées entre les années 1659 et 1718 provenant à la fois des Provinces-Unies (Hollande), de Venise, du Saint-Empire et de l’Empire moghol (Inde) : les trésors des pirates existent bien. Ils n’apparaissent pas seulement dans les grands romans d’aventures et les superproductions hollywoodiennes. [Source Le Monde Afrique]

Les progrès économiques en Afrique menacés par l'insécurité et le recul des libertés, selon l'indice Ibrahim

Des infrastructures qui se développent, un meilleur accès à Internet, mais aussi une insécurité persistante et des libertés qui reculent : c'est le paradoxe mis en lumière par l'indice Ibrahim 2026, publié samedi 31 octobre. Dans 25 pays africains, les progrès économiques contrastent avec la dégradation de la sécurité et de l'État de droit. Nathalie Delapalme, directrice exécutive de la fondation Mo Ibrahim, décrypte ces résultats pour RFI.

Au total, 31 pays africains ont amélioré leur niveau de gouvernance entre 2016 et 2025, contre 23 qui ont reculé. Mais ces derniers représentent plus de la moitié de la population du continent, selon l'indice Ibrahim 2026. [Source RFI]

Nigéria : Plus de 103 millions d’électeurs inscrits pour les élections générales de 2027

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigéria a annoncé, vendredi, avoir inscrit plus de 103 millions de personnes sur les listes électorales, dans le cadre des élections générales de janvier 2027.

"Le président de la Commission électorale indépendante (INEC) a assuré à la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS) son engagement à organiser des élections générales crédibles, transparentes et pacifiques en 2027, en déclarant que le registre national des électeurs du Nigéria avait dépassé les 103 millions", a rapporté le site officiel d’information de la commission, rendant compte d’une rencontre entre les responsables de l’INEC et une délégation de la CEDEAO. Un média nigérian a avancé le chiffre de 103,4 millions. [Source TRT Afrika]

Malawi : Pénurie de carburant et envolée des prix aggravent la crise économique

À l’annonce de l’arrivée prochaine d’un camion-citerne dans une station-service de Lilongwe, la capitale du Malawi, la file d’attente s’anime soudain. Et les automobilistes et conducteurs de moto rivalisent pour avoir une place au plus près des pompes.

«Je passe plus de temps dans la file pour le carburant qu’à m’occuper de mon entreprise et ce n’est pas viable», se lamente McDonald Kachule, moto-taxi dans le centre de Lilongwe depuis six ans.

Après des années de pénuries chroniques, ce pays d’Afrique australe d’environ 23 millions d’habitants affiche les prix de l’essence les plus élevés du continent. Une situation qui impacte directement une population déjà éprouvée et met sous tension une économie en manque de devises étrangères. [Source Le 360 Afrique]

Santé publique au Congo-Brazzaville : au-delà de 46 000 personnes mises sous traitement antirétroviral en 2025 au Congo

Selon les données présentées à l’occasion de la rencontre de sensibilisation des députés au cofinancement des subventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, le 29 octobre à Brazzaville, le nombre de personnes sous traitement antirétroviral est passé de 14 870 en 2010 à 46 819 en 2025.

Les progrès réalisés sont le fruit du partenariat de plusieurs années entre le gouvernement, le Fonds mondial, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et les autres acteurs de la santé, contribuant ainsi à améliorer la réponse nationale au VIH/Sida, à la tuberculose et ai paludisme.

Le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Henry René Diouf, a rappelé que les investissements réalisés ont favorisé l’accès aux traitements, aux outils de diagnostic, aux médicaments et aux services de prévention. Ils ont également soutenu le renforcement des capacités nationales, la gestion des produits de santé et le développement des systèmes d’information et de suivi. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Cotonou : Un colloque sur la religion traditionnelle africaine les 19 et 20 novembre

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) annonce un colloque international sur la religion traditionnelle africaine les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2026 à Cotonou. Les travaux se tiendront à la salle Saint-Charbel d’Akpakpa.

L’annonce figure dans le communiqué final de la 79e session plénière ordinaire des évêques, réunis du 25 au 28 octobre à Natitingou. Les organisateurs souhaitent approfondir la connaissance mutuelle entre les confessions et le dialogue interreligieux. Ils associent cette démarche aux enjeux des cultures africaines et du développement intégral du continent. [Source Beninwebtv]