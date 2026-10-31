Sénégal/Mali: A Dakar l'athlète paralympique Nantenin Keita plaide pour une meilleure inclusion sociale

L'athlète paralympique franco-malienne Nantenin Keita, fille de l'artiste Salif Keita, a invité vendredi à Dakar les jeunes à rejoindre les clubs sportifs pour découvrir les bienfaits de la pratique sportive

"Poussez la porte d'un club, pas forcément pour être champion, mais parce que le sport fait du bien", a-t-elle déclaré dans un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise.

Championne du monde du 400 mètres pour les athlètes malvoyants en 2006, Nantenin Keita s'exprimait en marge du premier match de baseball5 des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

La rencontre opposait la France au Kenya, au complexe Tour de l'OEuf, situé au Point E dans un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise. Ce match, qui marquait les débuts du baseball5 dans cette compétition, s'est soldé par une victoire du Kenya (2-1).

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Évoquant son parcours, l'athlète a souligné le rôle du sport dans l'acceptation de soi et l'inclusion sociale. Elle a notamment expliqué que la pratique sportive lui a permis de mieux vivre sa situation de handicap.

"Le sport est un outil d'inclusion. Je suis athlète paralympique, le sport m'a permis de m'accepter en tant que femme en situation de handicap", a-t-elle témoigné.

Se disant fière de voir l'Afrique accueillir pour la première fois un événement olympique, la championne paralympique du 400 mètres aux Jeux de Rio en 2016 a également salué la portée des JOJ Dakar 2026.

Elle estime que cette compétition démontre la capacité du continent africain à accueillir de grands rendez-vous sportifs.