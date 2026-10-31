Sénégal: Tambacounda - 750 femmes dépistées aux cancers du sein et du col de l'utérus, deux cas de cancer du sein confirmés

Tambacounda — Au total, 750 femmes ont été dépistées pour les cancers du sein et du col de l'utérus à Tambacounda (est) où deux cas de cancer du sein se sont révélés positifs, et 10 cas présentant des lésions précancéreuses du col de l'utérus ont été diagnostiqués puis traités.

"Nous avons dépisté à ce jour 616 patientes. Il y a aussi une liste qui est en cours de dépistage. Donc, à terme, nous estimons que nous serons autour de 750 femmes dépistées, ce qui dépasse donc très largement nos attentes", a déclaré le Dr Boubacar Beydi Diarra, gynécologue-obstétricien et chef du service de gynécologie-obstétrique au Centre hospitalier régional de Tambacounda.

Il s'exprimait lors d'un point de presse pour faire le bilan de la grande semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers gynécologiques, organisée par la direction du Centre hospitalier régional de Tambacounda en partenariat avec l'hôpital Dalal Diam de Dakar.

En ce qui concerne le cancer du sein, deux cas sont revenus positifs, selon le Dr Boubacar Beydi Diarra.

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"Pour les cas confirmés de cancers, nous les évacuons. À Tambacounda, pour le moment, le plateau technique ne permet pas de prendre en charge ces cas confirmés. Donc, une fois que le diagnostic est fait, nous collaborons avec les équipes qui sont à Dakar pour le transfert de ces patientes", a-t-il expliqué.

"On a eu quatre cas fortement suspects de cancers du sein, chez qui des prélèvements ont été faits et les résultats seront disponibles dans les prochains jours. Et 18 autres prélèvements cytologiques ont été faits pour les pathologies mammaires. Là également, les résultats seront disponibles dans les prochaines semaines", a dit Dr Diarra.

Pour le cancer du col, 10 cas de lésions précancéreuses ont été diagnostiqués et traités au niveau du Centre hospitalier régional de Tambacounda.

"Nous avons identifié également 15 cas suspects de cancer du col, chez qui des prélèvements ont été faits et les résultats seront également disponibles dans les prochaines semaines", a-t-il indiqué.

Parmi les femmes dépistées, 450 ont pu bénéficier de frottis cervico-utérins grâce à cette collaboration avec le service d'anatomopathologie de l'hôpital Dalal Diam, s'est félicité le gynécologue.

Concernant la situation des deux pathologies au niveau de la région de Tambacounda, Dr Boubacar Beydi Diarra a déclaré que les cas de cancer du col sont beaucoup plus fréquents que ceux du cancer du sein au niveau de la région.

"Cette année par exemple, nous avons diagnostiqué plus de 60 % de cas de cancer du col par rapport à l'année 2025. Il y a encore des efforts à faire dans la sensibilisation et dans la promotion des mesures préventives contre ce cancer qui est d'ailleurs le seul cancer qui soit évitable", a-t-il lancé.