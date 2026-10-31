Sénégal: La Poste immortalise Amadou Dia Ba dans une série spéciale de quatre timbres

Dakar — L'unique médaillé olympique sénégalais El Hadji Amadou Dia Ba est immortalisé dans une série spéciale de quatre timbres édités par la Société nationale La Poste, dans le cadre de la collection consacrée aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, présentée vendredi au Musée des Civilisations noires.

Cette série retrace quatre étapes du parcours du vice-champion olympique du 400 mètres haies aux Jeux de Séoul en 1988 : la fierté nationale, l'effort, la consécration et la transmission.

"En 1988, à Séoul, j'ai couru le 400 mètres et devant 70 000 personnes, je n'ai pas tremblé. Aujourd'hui, en voyant mon visage sur un timbre de la République du Sénégal, mes pieds ont tremblé. Une médaille, on la gagne. Un timbre, c'est votre pays qui vous le donne", a déclaré Amadou Dia Ba lors de la cérémonie de présentation.

"Il n'y a pas de plus grand honneur pour un sportif d'être reconnu par sa propre nation", a-t-il ajouté, estimant que le sport fait partie du patrimoine national, au même titre que les monuments historiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ancien athlète a salué une initiative qui, selon lui, dépasse la reconnaissance de son parcours personnel pour transmettre aux jeunes générations les valeurs de l'effort, de la persévérance et du dépassement de soi.

Il a notamment évoqué les années d'entraînement, les blessures et les sacrifices consentis avant sa médaille d'argent olympique, remportée le 25 septembre 1988 à Séoul en 47 secondes et 23 centièmes.

Amadou Dia Ba a également rappelé le soutien dont il avait bénéficié à ses débuts, notamment celui des jeunes de la Médina, qui s'étaient cotisés pour lui envoyer un télégramme de félicitations lors des Jeux de Séoul.

"Trente-huit ans plus tard, c'est moi qui vais voyager sur leurs lettres", a-t-il relevé, faisant référence à la diffusion des timbres à travers le Sénégal et à l'international.

La série spéciale s'inscrit dans une collection philatélique comprenant 12 timbres répartis en dix thématiques, consacrées notamment au patrimoine culturel, aux monuments et aux symboles du Sénégal.

À travers cette initiative, La Poste entend contribuer à la préservation de la mémoire des JOJ Dakar 2026, les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.

Amadou Dia Ba a exprimé le souhait de voir émerger une nouvelle génération de médaillés olympiques sénégalais, tout en adressant ses encouragements aux jeunes athlètes appelés à défendre les couleurs nationales lors des JOJ.