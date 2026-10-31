Afrique: Baseball5 JOJ Dakar 2026 - Le Kenya domine la France dans le groupe B

Dakar — L'équipe nationale kényane de Baseball5 a battu, vendredi à Dakar, celle de la France sur le score de deux manches à une (2-1), lors du tour préliminaire mixte de la discipline aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dans le cadre du groupe B.

Les Kényans ont remporté la première manche sur le score de 4 à 0, avant de confirmer leur domination dans la deuxième, gagnée 8 à 5.

La France a toutefois réagi dans la troisième manche en s'imposant sur le score de 2 à 0, sans parvenir à renverser la tendance de la rencontre.

Cette confrontation a finalement tourné à l'avantage du Kenya, qui décroche ainsi la première victoire africaine de la compétition.

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Un peu plus tôt, le Mexique avait battu la Syrie (2-1).

Première victoire africaine de la compétition

L'équipe nationale de Baseball5 du Sénégal a, pour sa part, raté son entrée en matière en s'inclinant (0-2) devant celle de Chine Taipei, vendredi.

Les Lionceaux ont perdu la première manche sur le score sans appel de 11 à 1, avant de s'incliner dans la deuxième manche (10-0).

En lever de rideau de cette discipline, Cuba avait battu la Turquie (2-0), devenant ainsi la première équipe à remporter une rencontre de Baseball5 aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Les Cubains affronteront les Lionceaux samedi à 13 heures, tandis que la Turquie tentera de se relancer face à la Chine Taipei.

Le Baseball5 est une discipline mixte inspirée du baseball et du softball. Il fait officiellement son entrée au programme olympique à l'occasion des JOJ Dakar 2026, avec huit équipes mixtes en lice du 30 octobre au 3 novembre.

Les compétitions de Baseball5 se déroulent au Complexe Tour de l'OEuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes s'affrontent pour les premières médailles olympiques de Baseball5. Il s'agit de Cuba, de Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC, représentant la Syrie.

En phase préliminaire, chaque équipe dispute trois matchs, du 30 octobre au 1er novembre.

À l'issue du premier tour, six équipes se qualifieront pour la phase finale.

Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les demi-finales, tandis que les équipes classées deuxième et troisième s'affronteront en quarts de finale.

Soixante-quatre athlètes prennent part à la compétition, à raison de huit par équipe.

Chaque formation est composée de quatre athlètes masculins et de quatre athlètes féminines, garantissant ainsi une parfaite parité dans la compétition.

Voici le programme des matchs de samedi :

Groupe A :

Turquie - Chine Taipei : 8h30

Cuba - Sénégal : 13h

Groupe B :