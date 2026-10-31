Afrique: Inclusion sociale - Le modèle sénégalais présenté lors d'un symposium africain à Yaoundé

Dakar — Les avancées de l'inclusion politique des personnes handicapées opérées par le Sénégal ont été présentée à Yaoundé au Cameroun qui a abrité un panel spécial consacré aux enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Afrique.

Le modèle sénégalais a été présenté à la clôture vendredi, de la deuxième édition du Symposium africain de l'inclusion sociale, a appris l'APS du chef de la délégation, Habib Sabaly, président des élus handicapés du Sénégal, membre de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées.

L'expérience sénégalaise était au coeur des échanges avec des interventions qui ont mis en évidence "la nécessité d'une approche globale de l'inclusion, qui ne se limite pas à la reconnaissance des droits, mais vise également à créer les conditions concrètes de leur exercice".

Habib Sabaly a présenté les progrès réalisés au Sénégal en matière de participation politique des personnes handicapées.

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Selon les chiffres qu'il a communiqués lors de son intervention, le Sénégal compte aujourd'hui environ 100 élus en situation de handicap recensés.

Parmi les exemples de bonne pratique évoqués figure le cas d'un maire malvoyant réélu pour un deuxième mandat, illustrant la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder aux responsabilités publiques, de gagner la confiance des électeurs et de contribuer durablement à la gestion des affaires locales.

Au-delà de la représentation politique, M. Sabaly a également abordé plusieurs enjeux essentiels lors du panel, à savoir l'insertion professionnelle, la formation, le renforcement de l'employabilité et l'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap.

L'adjoint au maire de Dakar, Mamadou Coly, également membre des élus handicapés, a lancé un appel à la mobilisation des personnes handicapées pour une participation "plus active à la vie politique".

"Les personnes en situation de handicap doivent se préparer, s'organiser et se mobiliser pour conquérir leur place dans les instances de décision", a-t- il souligné.

Il a rappelé que la politique constitue un espace stratégique où se prennent les décisions qui orientent les politiques publiques, déterminent les priorités budgétaires et influencent les conditions de vie des populations.

"Il est indispensable que les personnes vivant avec un handicap participent directement aux décisions qui les concernent, plutôt que de laisser d'autres acteurs décider systématiquement à leur place. Une politique d'inclusion ne peut véritablement répondre aux besoins des personnes concernées si celles-ci ne sont pas associées à sa conception, à sa mise en oeuvre et à son évaluation", a-t-il souligné.

Le symposium africain sur l'inclusion sociale, ouvert mardi à Yaoundé, invite les Etats africains à prendre l'engagement de produire un rapport sur la mise en oeuvre des législations en faveur de l'inclusion sociale.

Le thème du symposium est axé sur les "20 ans de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en Afrique : progrès, défis et perspectives".