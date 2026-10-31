Sénégal: Association de malfaiteurs, actes contre-nature - 32 personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel de Louga

Louga — Trente-deux personnes inculpées dans une affaire portant notamment sur des faits d'association de malfaiteurs, d'actes contre-nature et de transmission volontaire du VIH/sida ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel de Louga, à la suite d'une ordonnance rendue le 15 octobre 2026 par le juge d'instruction du deuxième cabinet, a-t-on appris vendredi du parquet de cette juridiction.

L'affaire avait été ouverte le 23 avril 2026, à la suite d'un réquisitoire introductif du procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Louga, qui avait requis l'ouverture d'une information judiciaire contre les 32 personnes concernées.

Les faits visés portent sur plusieurs chefs d'inculpation : association de malfaiteurs, actes contre-nature, transmission volontaire du VIH/sida, mise en danger de la vie d'autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel.

Le 12 octobre 2026, le parquet avait, dans son réquisitoire définitif, demandé le renvoi de l'ensemble des inculpés devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions retenues.

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Trois jours plus tard, le 15 octobre, le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet avait rendu une ordonnance de renvoi des 32 personnes devant cette juridiction, conformément aux réquisitions du parquet.

Le dossier sera examiné lors d'une audience spéciale dont la date n'a pas encore été précisée.