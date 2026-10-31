Sénégal: L'Amicale des femmes de la CDC offre un appareil de thermoablation à la LISCA

Dakar — L'Amicale des femmes de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) a fait, vendredi, un don d'un appareil de thermoablation à Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), à l'occasion de la célébration d'Octobre rose, en vue de contribuer à la lutte contre les cancers féminins.

"Cette collaboration entre la CDC et la LISCA est à sa troisième édition. Elle ne cesse de se renforcer. D'un accompagnement financier lors des dernières campagnes, nous avons jugé utile, cette année, de vous faire un don d'un appareil de thermoablation", a soutenu Aicha Bathily Guèye, présidente de l'Amicale des femmes de la CDC.

Elle explique que par ce don d'appareil de thermoablation, l'Amicale des femmes de la CDC, avec le soutien de la direction générale, espère "contribuer à faire du droit à la santé un droit accessible à tous et à faire de la prévention un reflexe".

La présidente de la LISCA, Fatma Guenoune, a, pour sa part, exprimé "une profonde émotion, une immense gratitude, un sentiment réel de reconnaissance et de sincères remerciements à l'Amicale des femmes de la CDC pour son généreux don d'appareil de thermoablation".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a expliqué que l'appareil de thermoablation est dédié à traiter les lésions précancéreuses au niveau du col utérin en 30 secondes.

"Donc vous voyez le gain du temps et comment on peut sauver une vie en moins de 20 minutes. La femme, elle vient, elle se dépiste, on lui trouve une lésion précancéreuse, on la traite immédiatement et elle est sauvée. Donc elle ne risquera pas de faire un cancer du col", a dit Mme Guenoune.

La présidente de la LISCA a fait noter que dans le domaine de la santé, chaque équipement adapté représente une opportunité supplémentaire de mieux soigner, de renforcer les capacités des structures sanitaires et d'offrir aux patients des soins de meilleure qualité.

"L'appareil de thermoablation que vous offrez constitue un apport précieux pour notre service et surtout une source d'espoir pour les personnes qui bénéficieront de cette technologie", a-t-elle salué.

Amadou Lamine Guissé, directeur par intérim de la CDC a invité l'ensemble de ses collaborateurs à faire de cette mobilisation un engagement qui se prolonge bien au-delà de cette cérémonie, en partageant les informations utiles, en encourageant les démarches de prévention et en faisant preuve de bienveillance envers les personnes touchées par cette maladie.

"J'invite également nos partenaires et plus largement toutes les organisations publiques et privées à unir leurs efforts afin que la sensibilisation se traduise par des comportements durables et des actions concrètes", a-t-il dit.

"Deux convictions doivent nous pousser à accompagner ces femmes : la prévention est une responsabilité partagée et la responsabilité sociétale d'entreprise fait partie intégrante de la conception du développement au niveau de la CDC", a dit Amadou Lamine Guissé.