Sénégal: Le projet RISE a contribué au renforcement des capacités de la Croix-Rouge sénégalaise (Responsable)

Dakar — Le Projet de réduction des risques de catastrophes (RISE), mis en oeuvre au Sénégal depuis 2024 avec le soutien de la coopération italienne, a contribué au renforcement des capacités de la Croix-Rouge sénégalaise et des communautés dans la préparation et la réponse aux catastrophes, a-t-on appris vendredi de cette organisation humanitaire.

"Parmi les principales réalisations, le projet a permis à la Croix-Rouge sénégalaise de réaliser un audit opérationnel afin d'évaluer ses capacités de préparation et de réponse aux catastrophes, ainsi que les outils et moyens disponibles pour faire face aux situations d'urgence", a déclaré Ibrahima Laye Tiomb, secrétaire général de la Croix-Rrouge sénégalaise.

Il prenait part à un atelier de capitalisation destiné à faire le bilan des interventions menées dans le cadre de ce projet de trois ans, qui prend fin le 31 octobre 2026.

Selon lui, la rencontre vise notamment à identifier les acquis, les difficultés rencontrées et les activités qui n'ont pu être réalisées, mais également à tirer les enseignements nécessaires pour améliorer les futures interventions.

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L'initiative cible principalement la Société nationale de la Croix-Rouge sénégalaise ainsi que les communautés exposées aux catastrophes, notamment à Bakel, Saint-Louis et Tambacounda, a fait savoir M.Tiomb.

Il signale que le projet a contribué au renforcement des compétences des volontaires à travers des formations, un accompagnement technique et la mise à disposition de matériels, notamment dans les domaines de la géolocalisation et de la conduite de drones.

Pour les responsables du projet, ces acquis constituent une avancée dans la préparation de la Société nationale de la Croix-Rouge sénégalaise et des communautés face aux risques de catastrophes, même si certaines activités n'ont pas pu être achevées avant la clôture du programme.

Le chef de la délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) à Dakar, Alexandre Claudon de Vernisy, a souligné l'importance de poursuivre les efforts de préparation face aux chocs climatiques et aux différentes crises qui affectent la sous-région et le reste du monde.

Il a salué le réseau de volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, qu'il juge "bien préparés et fortement mobilisés", ainsi que son maillage territorial, qui lui permet d'intervenir dans différentes localités du pays.

Claudon de Vernisy a insisté sur la nécessité de "renforcer les partenariats avec les autorités publiques et les organisations internationales", estimant qu"'aucun acteur ne peut, à lui seul, répondre efficacement à l'ampleur des défis liés aux catastrophes".

La Croix-Rouge sénégalaise, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, est appelée à poursuivre son travail en coordination avec les autres acteurs humanitaires et institutionnels.

La mobilisation de ressources supplémentaires figure également parmi les enjeux soulevés à l'occasion de cet atelier, afin de consolider les acquis du projet et d'assurer la continuité des actions de préparation et de réduction des risques de catastrophes.