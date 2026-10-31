Angola: Le pays et le Portugal identifient des axes prioritaires de coopération dans le domaine de l'environnement

Luanda — La ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula Pereira, et l'ambassadeur du Portugal en Angola, Nuno Mathias, ont identifié, mercredi à Luanda, plusieurs domaines prioritaires de coopération bilatérale, notamment la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le renforcement des capacités des ressources humaines, la formation dans le domaine de la biodiversité ainsi que le financement de projets environnementaux.

Ces différents axes de coopération ont été définis à l'occasion d'une audience accordée par la ministre au diplomate portugais. Les échanges ont également porté sur les perspectives de collaboration dans le cadre de la COP31, la préparation du prochain cycle de planification stratégique du secteur de l'environnement, le Fonds pour l'environnement, ainsi que la possibilité de mettre en place des partenariats triangulaires avec d'autres partenaires au développement.

Selon une note d'information transmise ce jour à l'ANGOP par le ministère de l'Environnement, les deux parties ont estimé que la conclusion d'un mémorandum d'entente constituerait une étape importante pour formaliser les domaines de coopération, préciser les responsabilités respectives et favoriser la mise en oeuvre d'initiatives conjointes en faveur de la durabilité environnementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a également permis d'examiner de nouvelles perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques pour la promotion du développement durable en Angola.

Par ailleurs, le document indique que la ministre a accordé une autre audience à Fátima Jardim, secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Cette rencontre avait pour objectif de consolider les relations d'amitié et de coopération existantes entre les parties, avec un accent particulier sur les questions environnementales.

Les échanges ont notamment porté sur plusieurs initiatives de protection de l'environnement, en particulier la réserve de biosphère de Quiçama, reconnue par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que les Centres de valorisation des déchets. Ces projets constituent des leviers importants pour la préservation de la biodiversité et la promotion d'une gestion durable des déchets.