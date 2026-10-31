Angola: L'Hôpital Pedalé enregistre 636 cas d'AVC en un an

Luanda — Le complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé » a enregistré 636 cas d'AVC entre octobre 2025 et août 2026, a annoncé ce vendredi, à Luanda, la cheffe du service de neurologie, Helena Belo Cordeiro.

En marge d'une campagne de dépistage interne menée du 30 octobre au 1er novembre, la responsable a précisé que 339 de ces cas étaient des AVC hémorragiques et 298 liés à la consommation de drogues illicites.

Elle a expliqué que les AVC hémorragiques étaient plus fréquents chez les 40-50 ans, tandis que les AVC chimiques prédominaient chez les 50-60 ans.

La neurologue a également souligné que cette campagne, destinée aux professionnels de santé de l'établissement, s'inscrit dans le cadre des initiatives de santé au travail et de médecine préventive et vise à marquer la Journée mondiale de l'AVC, célébrée chaque année le 29 octobre, ainsi qu'à renforcer la prévention et le dépistage précoce des facteurs de risque chez les travailleurs du secteur.

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Selon Helena Belo Cordeiro, cette initiative a permis d'évaluer environ 400 employés grâce à la mesure de la tension artérielle, des tests de glycémie capillaire, le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) et l'évaluation du tour de taille.

Lors du dépistage, a-t-elle indiqué, 45 personnes présentaient une hypertension artérielle, dont beaucoup ignoraient leur état, tandis que d'autres présentaient une hyperglycémie et ont été orientées vers des analyses de laboratoire et des consultations médicales et nutritionnelles.

Elle a identifié l'hypertension artérielle comme le principal facteur de risque modifiable d'AVC, soulignant également le diabète, la dyslipidémie, les maladies cardiaques, l'obésité, la sédentarité et la consommation excessive d'alcool et de tabac.

Parmi les facteurs non modifiables, elle a mentionné l'âge, la prédisposition génétique, les antécédents familiaux et le sexe.

Elle a également mis en garde contre la survenue d'AVC chez les jeunes, citant le cas d'un patient de 29 ans ayant subi un AVC chimique, une situation qui renforce la nécessité d'intensifier les efforts de prévention auprès de toutes les tranches d'âge.

En matière de prévention, elle a recommandé une activité physique régulière, une réduction de la consommation de sel et de matières grasses, une alimentation équilibrée et l'arrêt du tabac, ainsi qu'une surveillance régulière de la tension artérielle et de la glycémie.

Le spécialiste a également souligné l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs de la maladie, notamment les troubles de l'équilibre soudains, les changements de vision, l'asymétrie faciale, la perte de force dans un bras et les difficultés d'élocution ou de compréhension, conseillant de consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de l'un de ces symptômes.

Il a également insisté sur le fait que les patients ayant déjà subi un AVC devraient bénéficier d'un suivi médical régulier et suivre des programmes de réadaptation, incluant la kinésithérapie, afin de prévenir de nouveaux épisodes et de contrôler d'éventuelles séquelles.

Il a par ailleurs jugé important de prendre en compte l'impact du stress professionnel, du travail posté et des modes de vie malsains sur la santé cardiovasculaire des professionnels de santé.

La Journée mondiale de l'AVC est célébrée le 29 octobre afin de sensibiliser le public à la prévention, au dépistage précoce des symptômes et à l'urgence de consulter un médecin.