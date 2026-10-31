Angola: Namibe enregistre la création de plus de 2.000 emplois

Moçâmedes — La province de Namibe a enregistré la création de 2.426 emplois entre janvier et octobre 2026, contre 1 498 à la même période en 2025, soit une progression de 928 postes de travail.

Cette information a été communiquée vendredi à l'agence de presse ANGOP par Eliseth Luís, directrice du Bureau provincial du développement économique intégré.

Selon la responsable, cette évolution positive témoigne du dynamisme de plusieurs secteurs d'activité, notamment le commerce, l'industrie extractive ainsi que les programmes publics d'investissement, qui contribuent à la création d'opportunités professionnelles et à la promotion du développement économique de la province.

Dans le détail, le secteur du commerce s'est imposé comme le principal pourvoyeur d'emplois, avec 609 postes créés en 2026, contre 373 au cours de la période correspondante de l'année précédente, soit une hausse de 236 emplois, équivalant à une progression de 63,27 %.

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La directrice a également souligné la contribution des programmes étatiques, notamment le Programme d'investissements publics (PIP) et le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), ainsi que d'autres initiatives gouvernementales. Ces dispositifs ont permis de générer 768 emplois, contre 231 à la même période en 2025, soit une augmentation de 537 postes.

Par ailleurs, le programme JOB Angola a contribué à la création de 734 emplois, contre 260 enregistrés durant la période homologue de l'année précédente, ce qui représente une progression de 474 postes de travail.