Tunisie: Interdiction des peintures au plomb - Vers un arrêté fixant les normes et le seuil maximal

Depuis 2018, les manches sont retroussées en Tunisie pour l'élaboration d'un arrêté interdisant noir sur blanc les peintures au plomb et fixant les seuils maximaux de ce métal lourd. Le renforcement de la législation servira, de surcroît le contrôle des produits, depuis la chaîne de production jusqu'au commerce au détail, en passant par la distribution. L'importation sera également vue à la loupe afin d'empêcher l'introduction des produits non conformes au seuil fixé.

L'objectif étant, pour la Tunisie, de rejoindre les 50% des pays ayant établi leurs propres seuils de plomb. Sachant que le dossier du plomb bénéficie de la coordination de trois ministères, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et celui de l'Industrie ; trois secteurs stratégiques et vitaux pour qui l'interdiction du recours au plomb dans les peintures mais aussi dans les aliments, les emballages, les produits cosmétiques et ludiques destinés aux enfants, constitue un challenge à relever.

9mg/ dcl comme seuil maximal

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Lors de la première séance, M. Mohamed Wassim El Heni, directeur du contrôle sanitaire à l'Aner, a résumé le passage du plomb de la toxicité à l'action ; un passage qui implique toutes les parties concernées dans le but de minimiser l'exposition au plomb. En effet, 50% des pays n'ont toujours pas fixé des seuils maximaux et des recommandations sur ce point. Le plomb demeure pour eux un additif essentiel à la production des peintures. Il est utilisé pour ses effets positifs sur la durabilité de la peinture, son impact sur le séchage et autres effets.

Les experts tunisiens sont, de leur côté, conscients de l'impératif d'interdire ce métal lourd. l'Aner a, en effet, réalisé sept études portant sur la présence du plomb dans les produits cosmétiques, la peinture, les jouets, les aliments, etc. De son côté, l'API a étudié le recours au plomb par 27 industries. Le constat a montré que dix marques de peinture sur douze recourent au plomb ; 72 échantillons correspondent aux valeurs limites internationales. L'orateur a indiqué qu'en France, comme dans bon nombre de pays ayant fixé les seuils maximaux de l'utilisation du plomb, le seuil limite est de 9 mg/ dcl.

La Tunisie projette d'opter pour ce seuil. El Heni a rappelé que l'acheminement vers l'interdiction de l'utilisation du plomb avait démarré en 2003. Désormais, le renforcement de la législation par un arrêté fiable et applicable mettra les fabricants et les distributeurs face à leurs responsabilités. De même pour les importateurs. Le ministère du Commerce se chargera, quant à lui, de l'application de la loi en barrant la route à tout produit importé non conforme aux nouvelles normes.

Il faut dire que l'impact du plomb sur la santé est redoutable. Sa toxicité risque, à moyen et à long terme d'engendrer de lourdes séquelles neurologiques, pulmonaires et osseuses sans oublier sa nocivité sur les tissus mous. Le Pr Jalila El Ati, représentant l'Institut national Zouhaier Kallel de nutrition et des technologies alimentaires, a saisi l'occasion pour parler, d'abord, de toxicologie et de l'intérêt de la bio-surveillance humaine du plomb. Elle a, ensuite, présenté l'étude Tima 2026.

Place à la bio surveillance

Pr El Ati a indiqué que l'exposition au plomb provoque des séquelles silencieuses mais décelables via des examens cliniques. Elle affecte les adultes, notamment les travailleurs, les femmes enceintes, les enfants ayant la manie de mettre la main à la bouche et même les foetus. Néanmoins, les enfants en sont plus vulnérables. L'absorption du plomb altère le développement et la santé cognitive de l'enfant. L'oratrice a rappelé que les sources d'exposition au plomb sont multiples.

Elle en cite la peinture dans les habitations, l'eau contaminée par les soudures, les aliments cultivés dans les sols contaminés, la poterie émaillée, les ustensiles de cuisine, les boîtes de conserve soudées avec du plomb, certains médicaments traditionnels ainsi que certains produits cosmétiques comme le fameux «khol», des milieux professionnels, les gibiers de chasse et même les rideaux... Les voies d'ingestion du plomb sont tout aussi nombreuses : de 3% à 10% du plomb ingéré s'infiltre dans le corps humain via le tube digestif. L'on compte aussi les ingestions par inhalation et par voie cutanée.

« 99% du plomb ingéré se fixe sur les globules rouge et 1% se diffuse dans le plasma. Et c'est bien le 1% qui pose le plus de problèmes car il se propage dans l'organisme et est absorbé par les tissus mous dont le cerveau. Le squelette représente le réservoir du plomb. Ce dernier y reste inactif mais risque, à tout moment, de s'activer et d'être redistribué dans le sang et, par conséquent, dans les tissus mous. Ainsi, il y a lieu d'une augmentation de la plombémie sans pour autant qu'il y ait une nouvelle exposition au plomb », explique-t-elle.

Chez l'enfant, la plombémie affecte les capacités cognitives et intellectuelles et entraîne l'hyperactivité. Lors d'une enquête à Kairouan, des instituteurs avaient signalé un taux alarmant d'hyperactivité auprès des écoliers ce qui devrait tirer la sonnette d'alarme et inciter à investiguer sur la plombémie dans cette zone. Autres effets du plomb sur les enfants à moyen et à long terme : les troubles comportementaux, la baisse de la libido et l'infertilité.

Plus l'exposition est importante, plus le danger est grand

Par ailleurs, la recherche a montré l'étroite corrélation entre les doses du plomb ingéré et l'ampleur de son effet. « Plus la dose est importante, plus l'effet est considérable surtout chez l'enfant qui risque, dans certains cas, des encéphalites gravissimes », souligne-t-elle. Le Pr El Ati insiste sur la surveillance humaine de la plombémie via des tests sanguins. Elle recommande aussi la fixation du seuil maximal de plomb soit 5mg/ décilitre, « lequel, souligne-t-elle, est le seuil recommandé par l'OMS aux pays qui n'ont pas encore fixé leurs propres seuils en la matière ». Le Pr El Atl suggère même aux femmes ayant programmé des grossesses d'effectuer le dépistage de la plombémie avant de tomber enceinte. Pour celles qui le sont déjà, le suivi de la plombémie et de la tension artérielle s'impose.

Zoom sur la santé de 3030 enfants en bas âge

En deuxième lieu, le Pr El Ati a présenté les grandes lignes de l'étude Tima 2026, laquelle étude est consacrée à la santé des enfants âgés de moins de cinq ans. Elle a indiqué qu'en Tunisie, un enfant sur trois endure l'insécurité alimentaire et un enfant sur quatre n'atteint pas le potentiel de développement requis. L'étude Tima 2026 a été réalisée sur un échantillon de 3030 enfants âgés de moins de cinq ans. Cette tranche d'âge est la plus vulnérable au plomb. Grâce à cette étude, une base de données exhaustive sera bientôt publiée et portant sur la corpulence et l'environnement, les carences en micronutriments, le développement de la petite enfance de par son statut nutritionnel, économique ainsi que de par son exposition au plomb...

Il n'y a plus de temps à perdre !

De son côté, M. Haithem Nasri, représentant la direction de l'environnement industriel au ministère de l'Environnement, a signifié son impatience de voir l'arrêté entrer en vigueur. Le risque lié au plomb coûte cher au pays qui n'a pas fixé les limites de son utilisation ; un coût qui s'élève, selon l'orateur, à 134 milliards de dollars en Afrique. M. Nasri a indiqué que suite à une étude réalisée sur la toxicité d'une trentaine de peintures, il s'est avéré que 70% d'entre elles excèdent le seuil de 9mg/ dcl. D'autant plus que 51% des peintures analysées contiennent du benzène qui a été classé par l'OMS comme étant un métal lourd interdit car extrêmement toxique.

« Depuis 2019, de grands débats ont été menés pour réussir l'avancement de la législation pour l'élimination des peintures au plomb. Il s'agit d'un pilier essentiel à la stratégie nationale environnementale. Aujourd'hui, il est possible d'accélérer le processus surtout que les alternatives au plomb existent. Il convient, aussi, d'interdire d'autres substances toxiques dont le benzène », a-t-il indiqué. Et d'ajouter qu'un délai d'une année est accordé aux fabricants et aux distributeurs afin de rectifier leurs activités et leurs produits en fonction des nouvelles normes et du seuil limite. Quant aux importateurs, ils ne disposent pas d'un délai d'adaptation ; ils sont redevables d'opter pour des produits sains et conformes aux normes.