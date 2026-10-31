Afrique de l'Ouest: Togo - La Cédéao adresse une lettre de relance au ministre de la Justice portant sur la réforme constitutionnelle

31 Octobre 2026
Radio France Internationale

La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a adressé une lettre de relance au ministre de la Justice du Togo concernant son arrêt du 29 janvier 2026. La juridiction régionale avait estimé que la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 constituait un « changement de gouvernement inconstitutionnel », contraire à l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Dans sa lettre de suivi, la Cour de justice de la Cédéao demande au gouvernement togolais de l'informer des mesures prises pour exécuter sa décision.

Le ton employé reste prudent, la Cour de justice de la Cédéao dit solliciter « l'aimable attention » du ministre togolais de la Justice « pour le suivi de l'exécution » de l'arrêt du 29 janvier et de « bien vouloir l'informer des dispositions » prises à cet effet.

Le politologue et essayiste Mohamed Madi Djabakate rappelle qu'il n'y a pas eu au Togo de réaction des officiels jusqu'à présent : « La Cour de justice de la Cédéao reste prudente. Elle ne veut pas donner l'impression d'être une juridiction qui veut mettre aux ordres un État. Donc je pense que la première chose que la Cour veut à travers ce courrier, c'est s'assurer que l'État togolais a reçu l'arrêt et travaille à la mise en oeuvre de tout ce qui découle de l'article 23 de la CADEC. »

Mohamed Madi Djabakate note que cette lettre a été rédigée quelques semaines après la nomination de cinq nouveaux juges, au sein de la Cour de justice de la Cédéao, pour un mandat de quatre ans renouvelable. L'un d'eux, l'honorable juge Yaouza Ouro-Sama, est de nationalité togolaise. « Je pense que la Cour constate que les autorités togolaises essaient de contester son autorité, en organisant des colloques, en disant beaucoup de choses, précise Mohamed Madi Djabakate. Donc c'est une façon de rappeler son rôle. Vous ne pouvez pas contester l'autorité d'une juridiction tout en y envoyant siéger vos concitoyens. »

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Un membre de l'opposition estime que cette relance est « un premier pas en avant », et dit maintenant attendre que l'Union africaine se saisisse de ce dossier.

Contactées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas réagi pour le moment.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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