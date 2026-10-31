Sénégal: Le projet de loi de finances rectificative rejeté à nouveau en commission

Au Sénégal, pour la troisième fois, le projet de loi de finances rectificative a été rejeté par la commission des finances de l'Assemblée nationale vendredi soir. Mardi 27 octobre, ce texte - qui fixe le budget 2026 corrigé en cours d'année - devait être soumis à l'approbation des députés en plénière. Mais devant les critiques de la majorité parlementaire, le gouvernement avait plaidé pour l'examiner de nouveau en commission technique dans l'espoir de trouver un compromis avant le vote. C'est finalement le statu quo qui prévaut.

Les lignes n'ont pas bougé. Le gouvernement a apporté une série de précisions à la commission comme l'exigeait l'assemblée. Les clarifications ont notamment porté sur le mécanisme de financement des bourses familiales et des subventions à l'énergie, un point de blocage avec les députés.

Mais à l'issue de quatre heures de réunion entre la quarantaine de membres de la commission, le groupe parlementaire Pastef a pointé l'absence de garanties pour la protection du pouvoir d'achat, un manque de sincérité budgétaire et une position globale rigide du gouvernement

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De son côté, le député non-inscrit Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui a pris part aux discussions, salue un effort de transparence du gouvernement. Avec ce nouveau rejet en commission, l'élu dénonce une surenchère politique dans les rangs du Pastef et estime que cette position n'est pas raisonnable pour l'économie du pays.

Mardi 3 novembre, les députés devront se prononcer en plénière sur le même texte que la semaine passée. Avec 130 sièges sur 165, si Pastef le rejette, le budget initial restera en vigueur sans les mesures négociées avec le FMI pour débloquer son programme de 2,2 milliards de dollars.