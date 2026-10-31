Madagascar: Entrepreneuriat - Le salon des affaires champ d'opportunités

Le Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat (SIAE) se tiendra du 19 au 22 novembre au Centre de conférences internationales (CCI) d'Ivato. Organisée à l'occasion de la Semaine de l'industrialisation, cette cinquième édition vise à soutenir les entrepreneurs malgaches, à promouvoir les produits locaux et à faciliter les échanges économiques. Sa tenue a été confirmée lors d'une conférence de presse, hier au Campus Yas d'Andraharo.

Le Salon réunira des entrepreneurs, des investisseurs, des producteurs, des artisans et des porteurs de projets. Il doit leur permettre de nouer des contacts professionnels, de trouver de nouveaux débouchés commerciaux et de conclure des partenariats. Pour les petites et moyennes entreprises, ces rencontres seront l'occasion de prospecter de nouveaux clients et de développer leurs activités.

Alors que l'accès au financement et aux marchés reste difficile pour de nombreux opérateurs économiques, les organisateurs souhaitent mettre les entreprises en relation avec des partenaires susceptibles d'accompagner leur développement.

Agribusiness

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Les participants pourront présenter leurs produits, faire connaître leur savoir-faire et découvrir des services répondant à leurs besoins.

Cette édition accordera une place particulière à l'agribusiness, de la production agricole à l'exportation, en passant par la transformation et la commercialisation. Les échanges porteront notamment sur les débouchés des récoltes et les possibilités de transformation des produits agricoles.

Une exposition-vente sera également consacrée aux produits « Vita Malagasy». Des entreprises locales proposeront notamment des produits de première nécessité, des vêtements, des prestations de bien-être et des matériaux de construction. Des réductions allant jusqu'à 50% sont annoncées.

Au-delà des ventes, cette initiative vise à encourager la consommation de produits fabriqués à Madagascar pour soutenir la production et les emplois locaux.

« Le SIAE est bien plus qu'un simple salon économique. C'est un événement de mobilisation nationale visant à promouvoir les produits Vita Malagasy, valoriser l'industrie locale et rapprocher les jeunes des métiers industriels», a déclaré Rivo Andriamanalina, vice-président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM).

Yas Business figure parmi les sponsors officiels de cette édition. Les organisateurs entendent faire du Salon un lieu de rencontre propice aux échanges et aux accords commerciaux.