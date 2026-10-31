Madagascar: Innovation - La technologie transforme les soins dentaires

Des professionnels de la médecine dentaire de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et des Comores se sont réunis ce 30 octobre au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, à l'occasion du congrès dentaire placé sous le thème

« Sourire pour demain». Cette rencontre met l'accent sur le partage d'expériences et la découverte de nouvelles technologies pour accompagner l'évolution des pratiques professionnelles. Les échanges portent notamment sur les innovations susceptibles de faciliter le travail quotidien des praticiens. L'intelligence artificielle figure parmi les outils évoqués, particulièrement pour la gestion des rendez-vous et la comptabilité des cabinets dentaires.

L'intégration de ces nouvelles technologies nécessite toutefois une formation adaptée et une volonté de les mettre en pratique, souligne le Dr Anselme Rakotonjanahary, vice-président de l'Association dentaire malgache. Leur maîtrise constitue un enjeu pour améliorer l'organisation des cabinets et suivre les évolutions du secteur. La transmission des compétences occupe également une place importante dans les discussions.

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Mañana Institut, qui célèbre ses 50 années d'existence, illustre cette continuité dans la formation des professionnels. Des praticiens issus de cet établissement exercent aujourd'hui à l'étranger et partagent leur expérience avec leurs confrères. Cette transmission contribue à enrichir les connaissances et les pratiques dans le domaine de la médecine dentaire.

La présence de participants venus de plusieurs îles de l'océan Indien favorise ainsi la confrontation des expériences et la circulation des savoir-faire.