Madagascar: Patrimoine audiovisuel - Le pays renforce ses liens avec l'Italie

La coopération entre Madagascar et l'Italie prend une nouvelle dimension autour de la sauvegarde, de la restauration et de la numérisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel malgache.

Préserver les images du passé pour mieux transmettre la mémoire collective. C'est autour de cet enjeu que Madagascar entend renforcer sa coopération culturelle avec l'Italie. Une délégation malgache conduite par le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, a effectué une mission officielle à Bologne, à l'invitation de la Fondazione Cineteca di Bologna. Cette rencontre vise à consolider et à élargir les échanges entre les deux pays dans les domaines du cinéma, de la communication et de la préservation du patrimoine audiovisuel.

Les discussions avec la Cineteca di Bologna et son laboratoire spécialisé L'Immagine Ritrovata ont notamment porté sur plusieurs axes prioritaires : la conservation des archives, leur numérisation, la restauration des films, le renforcement des équipements ainsi que la formation des professionnels malgaches. Ces échanges s'inscrivent dans une démarche de sauvegarde et de valorisation des fonds audiovisuels conservés à l'Auditorium Andohibe. L'objectif consiste à identifier et à organiser les archives existantes, à améliorer leurs conditions de conservation et à faciliter, à terme, leur accès au public. Les images et les films qui témoignent de l'histoire du pays pourront ainsi être mieux préservés et transmis aux générations futures.

Sauvegarde

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Cette mission s'inscrit également dans la volonté des autorités de replacer l'histoire nationale et la mémoire collective au coeur des priorités culturelles. Pour le ministre Gascar Fenosoa : « La connaissance de l'histoire et la protection des traces qui la documentent constituent des leviers essentiels pour consolider l'identité malgache et préparer l'avenir du pays. » Sa vision associe ainsi la sauvegarde du patrimoine à l'éducation, à la création et au développement du cinéma. Elle repose notamment sur le dialogue avec les professionnels, le renforcement des compétences locales et la mise en place de partenariats assortis d'objectifs et d'étapes clairement définis, afin de produire des retombées concrètes pour la population.

Plusieurs responsables de la Cineteca di Bologna ont pris part aux échanges avec la délégation malgache. Parmi eux figurent Gian Luca Farinelli, directeur de la Fondazione Cineteca di Bologna, Davide Pietrantoni, directeur adjoint de la Cineteca, Davide Pozzi et Elena Tammaccaro, responsables du laboratoire L'Immagine Ritrovata, ainsi que Cecilia Cenciarelli, chargée des projets de restauration cinématographique au sein de l'African Film Heritage Project.

Au-delà des perspectives techniques et culturelles, cette initiative s'appuie sur une relation ancienne entre les deux pays. Madagascar et l'Italie entretiennent notamment des liens de coopération économique et technique depuis la signature d'un accord le 1er juillet 1964. Cette nouvelle dynamique entend donner une portée supplémentaire à ces relations, en faisant du patrimoine audiovisuel un domaine privilégié de collaboration.