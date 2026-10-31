Madagascar: Mondial U15 - Les Barea terminent à la 37e place

Les jeunes Barea terminent la Coupe du monde U15 à la 37e place sur 189 nations participantes. Un parcours riche en enseignements qui laisse entrevoir de belles perspectives.

Les jeunes Barea peuvent être fiers de leur parcours. Lors de cette première édition de la FIFA U15 World Cup & Festival 2026, disputée du 24 au 30 octobre à Bakou, les jeunes Malgaches ont affiché un niveau de jeu encourageant face à des adversaires internationaux. Au terme de la compétition, les Barea U15 ont terminé à la 37e place du classement général, une performance porteuse d'espoir pour cette jeune génération.

Engagés dans le groupe T, les protégés d'Yvon Randrianarisoa ont idéalement lancé leur tournoi en s'imposant 2 à 0 face au Mozambique. Ils ont ensuite enchaîné deux succès disputés contre la Nouvelle-Zélande (4-3) et Porto Rico (4-3). Malgré une défaite face au Venezuela (0-1), les jeunes Malgaches ont terminé la phase de groupes sur une bonne note en battant la Somalie (2-1). Avec quatre victoires en cinq rencontres, ils ont décroché la deuxième place du groupe T, derrière le Venezuela, et poursuivi leur aventure dans le Tier B.

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Dans cette deuxième phase, les Barea ont confirmé leur potentiel. Ils ont éliminé successivement l'Irak (2-1) en seizièmes de finale, puis l'Ouzbékistan (4-1) en huitièmes. Leur parcours s'est toutefois arrêté en quarts de finale après une défaite face au Sénégal (0-4). Loin de se décourager, les jeunes Malgaches ont terminé sur une note positive en remportant leur match de classement contre la Slovaquie (2-1), ce qui leur a permis de décrocher la 37e place mondiale.

Cette participation constitue une expérience précieuse pour les jeunes joueurs. Confrontés à différents styles de jeu, à des équipes mieux préparées et à une compétition internationale de grande envergure, ils ont pu mesurer leurs forces, mais également identifier les aspects à améliorer.

Un tremplin pour l'avenir

Ce rendez-vous leur a permis de mieux évaluer leurs capacités, tout en mettant en évidence plusieurs aspects à perfectionner, notamment la discipline tactique, la condition physique, la maîtrise technique et l'efficacité offensive.

À l'issue du tournoi, Yvon Randrianarisoa, entraîneur des jeunes Barea, dresse un bilan empreint de reconnaissance, de lucidité et d'esprit collectif.

« Nous remercions Dieu pour les résultats obtenus et le parcours accompli durant l'ensemble des rencontres. De nombreuses lacunes ont été constatées pendant la compétition, mais plusieurs points positifs méritent également d'être retenus et reproduits pour améliorer l'avenir. J'en appelle à tous : soutenons-nous mutuellement au lieu de nous critiquer ou de nous dénigrer. Ce sont nos jeunes, ils sont les nôtres et nous ne pouvons pas les remplacer par ceux des autres ».

À travers ce message, le technicien rappelle que la formation d'une nouvelle génération de footballeurs nécessite du temps, de la patience et, surtout, un engagement collectif. Avec cette première expérience mondiale, les Barea U15 disposent désormais d'un acquis important pour poursuivre leur progression. Une relève qui mérite d'être accompagnée et soutenue pour contribuer à l'avenir du football malgache.