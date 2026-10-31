Madagascar: Makay Madagascar - Un voyage cinématographique au coeur du massif

Le cinéma documentaire devient un moyen de raconter les territoires et de préserver leur mémoire. Avec « Makay Madagascar », le réalisateur Bernard Forgeau porte son regard sur le massif du Makay, dans le sud-ouest de Madagascar, à travers une oeuvre qui associe découverte de la biodiversité, exploration scientifique et immersion dans la vie des communautés locales. Le film sera projeté le 3 novembre à l'Institut français de Madagascar (IFM), à Analakely.

Au-delà de la beauté des paysages et de la richesse écologique du massif, le documentaire propose une approche qui donne une place importante aux populations et à leur environnement. Il suit une mission scientifique menée sur plusieurs années par une équipe pluridisciplinaire composée notamment d'ethno-écologues, d'anthropologues, de sociologues et d'économistes. Les enquêtes participatives, les réunions villageoises, les observations écologiques et les collectes botaniques constituent autant de matières pour construire le récit cinématographique.

Le film aborde ainsi différentes réalités de la vie locale: l'accès à l'eau, les vols de zébus, les pratiques agricoles, la place des femmes, les croyances ancestrales et la transmission des savoirs.

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Les connaissances des habitants sur la faune, la flore et leur territoire occupent une place essentielle dans cette démarche. En croisant les témoignages et les observations scientifiques, Bernard Forgeau donne à voir un patrimoine qui ne se limite pas à ses paysages, mais englobe également les pratiques et les savoirs des communautés.

Cette réalisation s'inscrit dans le parcours d'un cinéaste familier des terrains scientifiques. Installé à Madagascar depuis 1988, Bernard Forgeau cumule plus de trente-huit années d'expérience dans l'exploration scientifique, la conservation de la biodiversité et la production audiovisuelle. Spécialiste du massif du Makay, il travaille à l'interface entre chercheurs, institutions, communautés locales et équipes de production documentaire. Il a également accompagné de nombreux étudiants, doctorants et chercheurs dans leurs missions sur des terrains isolés et difficiles d'accès. « Je développe depuis plus de trente-huit ans à Madagascar des projets associant exploration scientifique, conservation de la biodiversité, recherche participative et production audiovisuelle», explique-t-il.

À travers cette oeuvre, le documentaire dépasse la simple présentation d'un espace naturel exceptionnel, refuge de nombreuses espèces endémiques. Il questionne aussi les rapports entre l'homme et son environnement, ainsi que les conditions d'une préservation durable qui respecte les besoins, les droits et les aspirations des populations locales. « Makay Madagascar» fait ainsi du cinéma un support de découverte, de transmission des connaissances et de valorisation du patrimoine naturel et culturel malgache.