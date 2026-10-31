Madagascar: Tennis / ITF Masters Tour - Rija Rajaobelina vise le top 10 mondial

À 54 ans, Rija Rajaobelina continue de faire parler sa raquette. Capitaine de l'équipe nationale de tennis en Coupe Davis, il s'est lancé dans une nouvelle aventure sur le circuit international ITF Masters. Une reconversion sportive presque improvisée, devenue en quelques mois un véritable projet de performance. Son objectif est désormais clair : intégrer le top 10 mondial des M50 et préparer les prochains championnats du monde.

Tout commence en août, à Lisbonne, au Portugal. De retour de Brazzaville, où il a conduit Madagascar à la montée en groupe IV de la Coupe Davis, le joueur profite de l'annulation d'un tournoi prévu avec ses élèves pour s'inscrire au championnat du monde Masters dans la catégorie M45. Son parcours est particulièrement encourageant. Il franchit trois tours, enchaînant notamment des victoires face à un Américain et au numéro 2 suisse, avant de s'incliner contre un joueur ukrainien classé 14e mondial. Ses performances lui valent les encouragements de plusieurs adversaires, qui l'incitent à viser les premières places mondiales dans sa catégorie d'âge.

Nouveaux horizons

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Fin septembre, à Majorque, Rija Rajaobelina confirme son potentiel lors d'un Masters 1000 M50. Après deux premiers tours favorables, il signe une performance marquante en dominant un Japonais classé 28e mondial sur le score sans appel de 6/0, 6/0. Son parcours s'arrête au tour suivant contre le Danois Kasper Warming, huitième mondial et ancien joueur du top 800 ATP. Mais cette expérience renforce ses ambitions.

L'objectif prend progressivement forme : les championnats du monde M50 de 2027, qui se tiendront au Portugal. Pour espérer intégrer le cercle des têtes de série, Rija Rajaobelina doit engranger des points et améliorer son positionnement au classement ITF Masters. La première récompense arrive à Budapest, lors d'un tournoi MT700 disputé la semaine du 19 octobre. Rija remporte le titre après une finale disputée en trois sets face à un Français membre de l'équipe nationale, 6/4, 2/6, 6/3.

Malgré une blessure aux ischio-jambiers, il poursuit sa campagne à Gandia, en Espagne. Après le forfait de son premier adversaire, il réalise un nouvel exploit au deuxième tour en battant l'Espagnol Manuel Ángel Sala Martín de Ruedas, champion national M50 en titre et 52e mondial de la catégorie, sur le score de 6/3, 6/1.

Déjà propulsé à la 127e place mondiale M50 avant le tournoi espagnol, le capitaine poursuit sa remontée et vise le top 10 mondial. « Mon objectif est de préparer les Championnats du monde en trouvant le bon équilibre entre les tournois et la récupération, afin d'arriver au meilleur de mon niveau. Cette expérience est aussi enrichissante pour mon rôle de coach et de capitaine de Coupe Davis, car elle me permet de rester au contact des réalités du jeu et des exigences de la performance », confie-t-il.

À travers cette aventure, Rija démontre qu'à 54 ans, l'expérience et l'envie de compétition peuvent encore ouvrir de nouveaux horizons.