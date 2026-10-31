Madagascar: Mahaleo - L'état de santé de Bekoto inquiète ses proches

L'inquiétude grandit autour de Bekoto, véritable monument vivant de la culture et de la musique au sein du groupe Mahaleo. 3 ans après avoir été victime d'une violente agression à Antsirabe, l'artiste connaît une nouvelle dégradation de son état de santé. Son fils, Popoly, explique :

« Plusieurs tentatives de soins ont été entreprises depuis 2023 au HJRA (l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona), dans la plus grande discrétion. Toutefois, son état actuel nécessite des examens approfondis et une hospitalisation afin de déterminer précisément la maladie dont il souffre », selon ce dernier.

Selon les explications de Popoly, les problèmes de santé de l'artiste remontent à une agression survenue en 2023, au cours de laquelle il avait reçu des coups à la tête avec un morceau de bois. Depuis cet épisode, sa famille a tenté de le soigner discrètement, sans médiatiser sa situation pendant près de 3 ans. Malgré ces efforts, son état s'est progressivement détérioré. Aujourd'hui, Bekoto apparaît plus fatigué et sa santé suscite de sérieuses inquiétudes. Un déplacement à l'étranger est envisagé en novembre pour y poursuivre les examens et entreprendre les soins nécessaires.

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Cette agression avait également été évoquée par Dama lors d'un concert à guichets fermés organisé le 17 octobre au Millénaire, à Paris, dans le cadre de l'événement de Disk Jokey Malagasy de France (DMF). Dans une vidéo relayée par la page officielle de Gasy Dispo, il avait raconté que Bekoto avait été retrouvé blessé à la tête, une trentaine de minutes après sa disparition, alors qu'il se promenait dans son quartier. Deux individus l'auraient frappé à coups de bois avant de lui dérober son téléphone et l'argent qu'il avait sur lui. L'artiste n'avait toutefois pas reconnu ses agresseurs.

Malgré sa santé fragile, Bekoto continue d'accompagner Mahaleo et les Taranaka dans leur tournée européenne. Baptisée « Revy Mahaleo - Fihavanana tsy ravan'ny taona », celle-ci se poursuit jusqu'en décembre, avec notamment des étapes en Europe, à la rencontre de la diaspora malgache et des amateurs de musique malgache. Cette présence témoigne de la solidarité de ses compagnons de scène, qui souhaitent notamment éviter de le laisser seul à Madagascar pendant cette période difficile. « Ce que nous souhaitons, en plus de son rétablissement, c'est de ne pas le laisser seul à Madagascar », avait expliqué Dama.

Face au coût d'une prise en charge médicale à l'étranger, la famille souligne les difficultés auxquelles les artistes peuvent être confrontés lorsque leur santé nécessite une hospitalisation, particulièrement à l'étranger, malgré leur notoriété. Dans cette épreuve, Popoly tient à exprimer sa reconnaissance envers les personnes qui se sont déjà mobilisées pour soutenir son père. « Nous remercions énormément tous ceux qui nous ont aidés », souligne-t-il. De son côté, on remercie aussi le ministère de la Communication et de la Culture pour son soutien à Bekoto.