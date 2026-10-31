Madagascar: Consommation - Le certificat de salubrité exigé des restaurateurs

Une campagne de sensibilisation à la prévention des intoxications alimentaires a été menée à Mahajanga.

Les gérants et propriétaires de restaurants et de gargotes, ainsi que les traiteurs, ont été convoqués mercredi à l'Hôtel de ville par la direction régionale du commerce et de la consommation, la direction régionale de la Santé publique de Boeny et le Bureau municipal d'hygiène (BMH) de la commune de Mahajanga.

Cette réunion visait à leur rappeler les règles et les procédures à respecter pour garantir la qualité des aliments proposés aux consommateurs et l'hygiène des établissements. Cette action s'inscrit dans la prévention des intoxications alimentaires, notamment en période de forte chaleur à Mahajanga.

Le représentant du BMH a rappelé aux professionnels de la restauration l'obligation de détenir un certificat de salubrité, à renouveler chaque année. Le personnel manipulant les aliments doit également se soumettre à des contrôles médicaux réguliers.

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Inspection approfondie

À Mahajanga, le BMH veille au respect du Code d'hygiène et d'assainissement de la Commune urbaine de Mahajanga (CHA-CUM) dans les établissements de restauration. Il assure notamment le contrôle de la qualité des ingrédients utilisés.

« Les professionnels doivent disposer des documents officiels requis, notamment de la patente et de la carte statistique. Un simple ticket délivré par la commune ne suffit pas. Les prix des ingrédients seront également contrôlés », a précisé la directrice régionale du commerce et de la consommation de Boeny, Harisoa Faniry Razafinimanana.

Les consignes présentées aux participants couvrent toutes les étapes, de la réception des ingrédients et des produits à leur stockage, leur manipulation et leur préparation en cuisine. Elles concernent également l'hygiène du personnel ainsi que la propreté des locaux et des enseignes.

« Les denrées doivent être protégées de toute contamination. Les zones de stockage et de préparation ainsi que les comptoirs doivent être maintenus dans un état de propreté rigoureux, à l'abri notamment de la poussière, des insectes et du soleil », a expliqué la représentante de la direction régionale de la Santé publique de Boeny.

À l'issue de cette campagne, une inspection approfondie sera menée pour vérifier l'application des consignes.

Plusieurs cas d'intoxication alimentaire ont été recensés à Mahajanga en 2025. Ils sont souvent liés à une mauvaise conservation des aliments en période de forte chaleur ou à la consommation de produits avariés.