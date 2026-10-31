Madagascar: Tinah - La fugitive arrêtée à Ambohimangakely

Elle avait cru échapper aux mailles du filet, mais la cavale de Ratsimandresy Tianahanantsoa, plus connue sous le nom de « Tinah », s'est achevée hier matin à Ambohimangakely. Selon le communiqué de la police, la suspecte a été interpellée à son domicile, où elle se cachait dans une pièce secrète.

C'est lors de la perquisition de la maison que les enquêteurs ont fait une découverte pour le moins surprenante. Derrière une bibliothèque, un passage dissimulé, déjà aménagé pour la circonstance, menait à la cachette de la jeune femme. Une cachette ingénieuse qui n'a pas résisté au flair des policiers. Sur place, ils ont également mis la main sur plusieurs tampons et de nombreux documents relatifs à des véhicules, qui pourraient s'avérer précieux pour l'enquête.

Tinah était dans le viseur de la police depuis la nuit de mercredi. Cette nuit-là, elle avait été prise en chasse à Analamahitsy, avant d'échapper au dispositif dressé par les forces de l'ordre et de prendre la fuite. Un avis de recherche avait été lancé dans la foulée. Cette course-poursuite s'achève donc par une arrestation dans sa propre demeure.

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Pour rappel, la suspecte et son époux sont visés par plusieurs plaintes pour escroquerie liée à des transactions de véhicules, faux et usage de faux, ainsi que détournement de biens appartenant à autrui. Ces affaires, qui les avaient déjà exposés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, ont fait grand bruit ces dernières semaines. Son mari avait d'ailleurs été arrêté en début de semaine.

Les plaintes sont nombreuses et le dossier pourrait encore s'étoffer. Selon les informations recueillies, d'autres proches du couple seraient également impliqués. À ce jour, quatre personnes ont été interpellées. Placées en garde à vue, elles sont entendues par les enquêteurs au commissariat central de Tsaralalàna, qui poursuit ses investigations.