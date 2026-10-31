Madagascar: Lutte contre la corruption - La douane dotée de caméras embarquées

La lutte contre la corruption prend une dimension plus concrète au sein de l'administration douanière. Après plusieurs initiatives engagées pour renforcer la transparence, le ministère de l'Économie et des Finances poursuit le déploiement de nouveaux dispositifs de contrôle et de surveillance.

Contrôles inopinés

Une délégation du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), conduite par le directeur de cabinet du ministre et accompagnée du directeur général des Douanes ainsi que de plusieurs responsables de l'administration douanière, a effectué, le 29 octobre dernier, une visite inopinée à l'aéroport international de Fascène, à Nosy-Be.

Cette descente sur le terrain s'inscrit dans l'application des directives du président de la Refondation de la République et du Premier ministre, visant à renforcer la transparence et l'intégrité au sein des services publics. À cette occasion, de nouveaux équipements, notamment des caméras embarquées et des tablettes numériques, ont été remis aux agents pour une utilisation immédiate. Ces outils doivent contribuer à améliorer la traçabilité des interventions, à renforcer les capacités opérationnelles et à limiter les pratiques susceptibles de favoriser la corruption.

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Tolérance zéro

Au-delà de la modernisation des équipements, cette mission a permis de réaffirmer les exigences de probité et de responsabilité imposées aux agents des Douanes. Les instructions du ministre de l'Économie et des Finances ont été rappelées, avec un accent particulier sur la nécessité de combattre toutes les formes de corruption. Tout en reconnaissant les efforts déjà accomplis par les services douaniers de Nosy-Be, la délégation a insisté sur l'importance d'une discipline collective et d'une conduite exemplaire.

Les échanges ont également permis de recueillir les préoccupations des agents et d'identifier les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Le Directeur général des Douanes a, pour sa part, précisé les orientations techniques et les stratégies destinées à améliorer les performances de l'administration. Cette démarche de modernisation et de moralisation sera progressivement étendue aux autres bureaux douaniers et ports de Madagascar, conformément à la feuille de route ministérielle.