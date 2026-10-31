Madagascar: Fraudes aux crypto monnaies - Six personnes inculpées, un réseau opérant depuis le pays dans le viseur de Washington

Les autorités américaines intensifient leur offensive contre les réseaux internationaux d'escroquerie en ligne implantés à Madagascar. Six personnes soupçonnées d'avoir participé à ces activités criminelles ont été inculpées aux États-Unis, dans le cadre de l'extension de l'opération « Scam Center Strike Force ». Madagascar est au coeur d'une vaste enquête américaine sur les escroqueries en ligne et les fraudes aux crypto monnaies.

Six personnes soupçonnées d'avoir pris part à un réseau criminel opérant depuis la Grande île ont été inculpées par les autorités américaines, a annoncé, le 27 octobre 2026, la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'opération « Scam Center Strike Force », une initiative américaine visant à démanteler les réseaux internationaux spécialisés dans les arnaques en ligne et les investissements frauduleux en crypto monnaies.

Selon le département américain de la Justice, des réseaux liés à la Chine et à la Malaisie auraient commencé à installer des centres d'escroquerie à Madagascar dès 2025. Leurs principales cibles étaient des citoyens américains. Le mode opératoire consistait à établir un premier contact par l'intermédiaire de faux profils sur des sites de rencontre, avant de gagner la confiance des victimes et de les inciter à placer leur argent dans de prétendus projets d'investissement en cryptomonnaies et en NFT (jetons non fongibles).

Treize centres démantelés en août

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L'ampleur du dispositif avait été mise en évidence en août 2026, lors d'une opération conjointe menée par les autorités malgaches et le FBI. Cette intervention avait permis de démanteler 13 centres d'escroquerie et de saisir plus de 3 200 appareils électroniques. Les investigations ont également permis d'identifier environ 800 victimes américaines, 74 portefeuilles de cryptomonnaies et près de 700 sites internet frauduleux.

Par ailleurs, quinze employés de ces structures affirment avoir été victimes de traite humaine et de mauvais traitements, ajoutant une dimension supplémentaire à cette affaire. À la suite de ces révélations, les autorités américaines demandent l'extradition des six personnes inculpées afin qu'elles puissent répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice américaine.

L'affaire intervient dans un contexte de forte progression des fraudes financières en ligne. Aux États-Unis, les pertes déclarées liées aux escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies ont atteint 8,65 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 89 % par rapport à 2023. Au-delà des ramifications internationales de cette affaire, le démantèlement de ces centres met en lumière l'utilisation du territoire malgache comme base opérationnelle présumée de réseaux spécialisés dans les escroqueries numériques visant des victimes à l'étranger.