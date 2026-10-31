Madagascar: SIAE 2026 - 200 exposants et 12 000 visiteurs attendus au CCI Ivato

Le rendez-vous économique de cette fin d'année sera sans conteste la 5e édition du Salon international des Affaires et de l'Entrepreneuriat (SIAE), qui se tiendra du 19 au 22 novembre au CCI Ivato.

Lors d'une conférence de presse de lancement tenue hier dans les locaux de Yas, à Andraharo, les organisateurs ont annoncé la participation de 200 exposants et tablent sur environ 12 000 visiteurs durant les quatre jours du salon.

Internationaux

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Placée sous le thème « Forum des Partenaires Internationaux : miser sur le financement de l'industrialisation et sur l'entrepreneuriat des jeunes », cette édition spéciale sera marquée par la célébration de deux rendez-vous économiques d'envergure internationale : la Journée de l'industrialisation de l'Afrique (JIA) et la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Au programme figure naturellement un espace d'exposition et de vente, où les entreprises participantes présenteront des produits Vita Malagasy ainsi qu'une gamme variée de services.

Le Forum des Partenaires Internationaux constituera également l'un des temps forts de l'événement. Il comprendra des séminaires, des formations et des présentations de programmes de financement et d'appui technique, notamment sur l'accès aux financements et aux marchés européens et africains, le soutien à l'entrepreneuriat ainsi que l'autonomisation financière des femmes. Une plateforme de mise en relation réunira par ailleurs les acteurs économiques autour de rencontres B2B et B2G, de sessions « Project to Financing » et de présentations de projets (pitchs).

Un Village de l'Entrepreneuriat permettra également de rassembler les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, notamment les industriels, les start-up et les porteurs de projets. Les jeunes ne seront pas en reste. Un programme spécialement conçu à leur intention par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) leur proposera notamment des activités d'orientation et d'accompagnement vers le premier emploi.

Partenaires

Placé sous le haut patronage de la Présidence de la Refondation de la République et sous le parrainage du gouvernement, le salon est co-organisé par le ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé (MIDSP), le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et Red Company. De nombreux partenaires publics et privés se sont également mobilisés pour contribuer à la réussite de cet événement. Parmi les sponsors officiels figurent notamment Yas Business, STAR Madagascar et ALPHA Ciment.

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la Banque africaine de développement (BAD), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) comptent également parmi les partenaires annoncés. Le Salon international des Affaires et de l'Entrepreneuriat entend ainsi constituer une plateforme de rapprochement entre les entreprises, les porteurs de projets et les partenaires financiers, avec pour ambition de favoriser les opportunités d'investissement et de contribuer au développement de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation à Madagascar.