Madagascar: Marché de l'habitat - Près de 25 000 visiteurs au CCI Ivato

La 27e édition du Salon international de l'habitat a enregistré près de 25 000 passages au Centre de conférences internationales (CCI) Ivato. Selon Koloina Andriantsitohaina, responsable au sein de l'organisation, le public a répondu présent malgré les difficultés liées au pouvoir d'achat. Les visiteurs sont venus découvrir les produits proposés et se renseigner sur les nouveautés dans le secteur de la construction et de l'habitat.

Le salon a réuni 150 exposants professionnels répartis sur 250 stands. Pour plusieurs d'entre eux, les ventes ont dépassé les prévisions. Certains vendeurs de mobilier ont écoulé jusqu'à trois fois les quantités initialement prévues. Des agences immobilières ont également réalisé des ventes portant sur une partie d'une centaine de terrains. Plusieurs exposants ont même épuisé leurs stocks avant la clôture de l'événement.

Solutions énergétiques

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Les visiteurs ont pu découvrir des briques écologiques fabriquées à partir de déchets, des solutions énergétiques durables et des meubles en bois massif, entre autres. Les institutions financières ont, elles aussi, reçu de nombreux visiteurs venus s'informer sur les offres de crédit et les possibilités de financement. Au terme de cette édition, les organisateurs dressent un bilan positif, avec la participation d'exposants habitués et de nouveaux opérateurs. Pour les prochaines éditions, ils souhaitent élargir les secteurs représentés, en accordant une place plus importante à l'aménagement et à la décoration.