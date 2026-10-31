Madagascar hausse le niveau de vigilance contre l'Ebola. Alors qu'aucun cas suspect ni confirmé n'a été enregistré dans le pays, les autorités étendent aux passagers du Kenya et du Nigeria les mesures déjà appliquées aux voyageurs en provenance de la RDC

Le ministère de la Santé publique renforce les dispositifs de surveillance afin de prévenir toute introduction du virus Ebola à Madagascar. Dans un communiqué publié jeudi soir, le département ministériel a annoncé un durcissement des mesures de contrôle sanitaire aux frontières face aux risques de propagation de la maladie dans certains pays africains. Cette décision fait suite à l'application de la note ministérielle n°569, qui vise à renforcer les dispositifs de prévention dans le pays. Ainsi, les mesures déjà imposées aux voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo s'appliquent désormais également aux passagers arrivant du Kenya et du Nigeria.

Mesures

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Interrogée sur le sujet, une source auprès du ministère de la Santé a indiqué que ces voyageurs font l'objet d'une surveillance renforcée, comprenant notamment une mise en quarantaine dans des structures dédiées ainsi qu'un suivi médical rigoureux. À l'aéroport international d'Ivato, les contrôles sanitaires ont été intensifiés. Les passagers en provenance des pays concernés sont soumis à des vérifications particulières dès leur arrivée. Les services de santé procèdent notamment à l'identification des voyageurs, à des contrôles médicaux et à une surveillance étroite pendant la période jugée nécessaire par les autorités compétentes.

Cas

Malgré ce renforcement des mesures, le ministère se veut rassurant. « Aucun cas suspect ni aucun cas confirmé d'Ebola n'a été détecté à Madagascar jusqu'à présent », rassure cette source. Elle souligne également que la situation reste sous contrôle grâce à la vigilance des services concernés et à la collaboration entre les différents acteurs intervenant aux points d'entrée du territoire. Le ministère a par ailleurs indiqué que des personnes se trouvent actuellement dans les centres de quarantaine aménagés à cet effet. Toutes ces personnes sont suivies régulièrement par des équipes médicales et se trouvent en bonne santé. Aucun signe permettant de confirmer une infection au virus Ebola n'a été constaté parmi elles.

Vigilance

Face aux inquiétudes de la population, les autorités sanitaires rappellent également que toutes les personnes présentant des symptômes ressemblant à ceux de l'Ebola ne sont pas systématiquement atteintes de cette maladie. Des manifestations telles que la diarrhée, la fièvre ou encore les vomissements peuvent être liées à d'autres pathologies. Dans certains cas, lorsqu'un ou plusieurs symptômes apparaissent, les patients concernés sont placés sous étroite surveillance médicale. Seuls les examens appropriés et l'avis des médecins permettent de confirmer ou d'infirmer un cas d'Ebola. Un numéro vert, le 115, est mis à la disposition du public pour toute demande d'information relative à cette maladie.

Situation

La République démocratique du Congo demeure l'épicentre de l'épidémie actuelle d'Ebola, avec plusieurs milliers de cas recensés dans différentes provinces du pays, selon les organismes sanitaires internationaux. Le Kenya a enregistré des cas importés ainsi que quelques contaminations liées à ces derniers, tandis que le Nigeria a récemment confirmé son premier cas importé, conduisant les autorités de ces pays à renforcer leurs dispositifs de surveillance et de traçage des contacts.