Madagascar: Concours d'entrée à l'ENMG - 133 candidats admissibles à la filière judiciaire

31 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Cent trente-trois candidats sont déclarés admissibles au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), filière judiciaire, au titre de la 21e promotion. La liste des candidats retenus, publiée par ordre alphabétique, marque une nouvelle étape dans ce concours qui a dû être repris après l'annulation des premières épreuves.

Concours repris

Les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulées du 1er au 4 septembre dernier. Cette reprise fait suite aux soupçons de fuite de sujets constatés lors de la première session, organisée en décembre 2025. Les investigations menées par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) avaient confirmé l'existence d'une fuite concernant cette filière.

Pour rappel, six personnes avaient été poursuivies dans cette affaire pour des faits présumés de corruption, d'abus de fonction et de favoritisme. Le dossier avait été transmis au Pôle anti-corruption (PAC). Avec la publication de ces résultats, les candidats admissibles poursuivent le processus de sélection de la 21e promotion des élèves-magistrats.

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