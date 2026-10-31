Madagascar: Jiu-jitsu / Invictador II - Dernière ligne droite pour les athlètes avant les Mondiaux d'Abu Dhabi !

31 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le gymnase couvert d'Ankorondrano accueillera ce jour la deuxième édition de l'Invictador, un tournoi de jiu-jitsu organisé par le club Chekmat. Environ 120 combattants issus de sept clubs sont attendus pour ce rendez-vous qui servira à la fois de vitrine pour la discipline et de préparation de haut niveau pour les athlètes en partance pour les Championnats du monde d'Abu Dhabi.

Pour les organisateurs, l'objectif est avant tout de contribuer au développement du jiu-jitsu malgache chez les jeunes. « Nous voulons encourager les jeunes Malgaches à progresser dans cette discipline et à se mesurer à des compétitions de haut niveau. Cette compétition constitue également une dernière répétition pour les athlètes qui représenteront Madagascar aux Championnats du monde d'Abu Dhabi dans une quinzaine de jours », souligne Laza Randriamifidimanana, président du club Chekmat.

L'événement sera également l'occasion pour les combattants de se familiariser davantage avec les règlements de l'AJP et les standards internationaux d'arbitrage. Les organisateurs ont par ailleurs apporté des améliorations aux trophées, avec l'appui de plusieurs partenaires. Le TCM offrira notamment les médailles et les trophées aux vainqueurs de chaque catégorie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En plus des distinctions habituelles, les champions recevront une trousse de secours complète de 18 éléments avec une pochette personnalisée », précise Herizakanirina Lalaina du TCM. Outre le TCM, Tropikaly et le collège Paul Minault soutiennent cette manifestation. En marge des combats, l'artiste Reko animera également la journée à partir de 14h30.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.