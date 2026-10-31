Madagascar: Jiu-jitsu / Invictador II - Dernière ligne droite pour les athlètes avant les Mondiaux d'Abu Dhabi !

Le gymnase couvert d'Ankorondrano accueillera ce jour la deuxième édition de l'Invictador, un tournoi de jiu-jitsu organisé par le club Chekmat. Environ 120 combattants issus de sept clubs sont attendus pour ce rendez-vous qui servira à la fois de vitrine pour la discipline et de préparation de haut niveau pour les athlètes en partance pour les Championnats du monde d'Abu Dhabi.

Pour les organisateurs, l'objectif est avant tout de contribuer au développement du jiu-jitsu malgache chez les jeunes. « Nous voulons encourager les jeunes Malgaches à progresser dans cette discipline et à se mesurer à des compétitions de haut niveau. Cette compétition constitue également une dernière répétition pour les athlètes qui représenteront Madagascar aux Championnats du monde d'Abu Dhabi dans une quinzaine de jours », souligne Laza Randriamifidimanana, président du club Chekmat.

L'événement sera également l'occasion pour les combattants de se familiariser davantage avec les règlements de l'AJP et les standards internationaux d'arbitrage. Les organisateurs ont par ailleurs apporté des améliorations aux trophées, avec l'appui de plusieurs partenaires. Le TCM offrira notamment les médailles et les trophées aux vainqueurs de chaque catégorie.

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« En plus des distinctions habituelles, les champions recevront une trousse de secours complète de 18 éléments avec une pochette personnalisée », précise Herizakanirina Lalaina du TCM. Outre le TCM, Tropikaly et le collège Paul Minault soutiennent cette manifestation. En marge des combats, l'artiste Reko animera également la journée à partir de 14h30.