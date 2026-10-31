Afrique: JOJ 2026 - Bryan et Océane portent le drapeau de Madagascar à Dakar

Madagascar s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire sportive aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. Emmenée par les porte-drapeaux Océane Rakotonanahary et Bryan Minoharintsoa Tokiniaina, la délégation malgache nourrit de réelles ambitions malgré une préparation menée essentiellement au niveau des fédérations. Un rendez-vous inédit, puisque les JOJ seront organisés pour la première fois sur le continent africain.

Madagascar s'apprête à vivre un moment historique à l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. La délégation malgache, composée de 44 membres -- athlètes, entraîneurs, dirigeants, personnel médical et responsables de la communication --, représentera le pays dans six disciplines officielles : rugby, athlétisme, natation, tennis de table, lutte et judo. L'haltérophilie sera également présente à travers une épreuve de démonstration.

Les regards seront particulièrement tournés vers les porte-drapeaux malgaches, Océane Rakotonanahary et Bryan Minoharintsoa Tokiniaina, qui auront l'honneur de conduire la délégation nationale lors de la cérémonie d'ouverture prévue ce samedi 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, au Sénégal. Parmi les athlètes engagés figurent également Tina Andriantahina en tennis de table, Francia Nomenjanahary Randriatiana en lutte de plage, la sprinteuse Jauslin Anjara Laura sur 200 m, ainsi que le nageur Tendry Rakotobe.

En rugby, douze joueuses défendront les couleurs nationales, une première pour Madagascar dans une discipline collective aux JOJ. Malgré l'absence de regroupement national, chaque fédération a assuré la préparation de ses représentants en vue de ce rendez-vous mondial. Les jeunes sportifs malgaches auront ainsi l'occasion de mesurer leur talent à celui de l'élite de leur génération et de porter haut les couleurs de la Grande île lors du tout premier événement olympique organisé sur le continent africain.

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