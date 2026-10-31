Madagascar: Pentathlon moderne - Douze entraîneurs malgaches en stage de perfectionnement avec l'expert Ricardo Vera

Après les performances remarquées des jeunes Malgaches aux Championnats d'Afrique de Laser Run, la Fédération malgache de pentathlon moderne investit dans la formation de ses techniciens. Douze entraîneurs bénéficient actuellement d'un stage de haut niveau animé par l'expert mexicain Ricardo Vera Reyes Yamil à Ivandry.

Le développement du pentathlon moderne malgache ne se limite pas aux performances des athlètes. Derrière chaque médaille se trouvent également des entraîneurs compétents et un encadrement technique de qualité. Forte des résultats encourageants enregistrés lors des Championnats d'Afrique de Laser Run disputés récemment au Cap, en Afrique du Sud, la Fédération malgache de pentathlon moderne (FMPM) poursuit ainsi ses efforts de structuration de la discipline.

Après avoir décroché une médaille d'or, une médaille d'argent et trois médailles de bronze, les jeunes représentants de la Grande Île voient la fédération miser désormais sur le renforcement des capacités de ses techniciens. Du 29 octobre au 2 novembre, douze entraîneurs issus des ligues régionales d'Analamanga, d'Itasy, de Vakinankaratra et d'Alaotra-Mangoro participent à un stage de formation organisé à Ivandry. Le directeur technique national et le sélectionneur national prennent également part à cette session dirigée par l'expert mexicain Ricardo Vera Reyes Yamil.

Cette initiative a pu voir le jour grâce à l'appui du Comité olympique malgache, de la Solidarité olympique, de l'Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) et de la Confédération africaine de pentathlon moderne (CAPM).

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Selon la présidente de la FMPM, Nathalie Randriamalala, l'objectif est de disposer d'entraîneurs maîtrisant parfaitement les fondamentaux de la discipline, la planification des entraînements ainsi que les méthodes de détection des jeunes talents.

« Nous souhaitons former des techniciens capables d'accompagner efficacement les athlètes et de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de champions. Après les récentes médailles africaines, nous attendons des entraîneurs qu'ils participent activement à l'élargissement de l'élite nationale et à la formation de futurs médaillés », a-t-elle expliqué, tout en remerciant les partenaires ayant soutenu la réalisation de ce programme. Le stage alterne cours théoriques et exercices pratiques, notamment en natation et en Laser Run. À son terme, les participants devront passer des épreuves écrites et orales pour obtenir un certificat de fin de formation, une étape importante dans la professionnalisation de l'encadrement technique du pentathlon moderne à Madagascar.