Madagascar: Runs / Fosa Record Breakers - La Polo de Don Octane face à une concurrence de haut niveau

31 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le plateau s'annonce exceptionnel pour le Fosa Record Breakers. Pas moins de 38 concurrents prendront le départ de la quatrième manche du Championnat de Madagascar des Runs, programmée ce dimanche à la Base aéronavale 213 d'Arivonimamo. Une épreuve qui promet du grand spectacle avec plusieurs grosses cylindrées et des pilotes particulièrement attendus.

Parmi les principales attractions figure Nouroudine Mamodaly, qui a fait venir à Madagascar la célèbre Volkswagen Polo de Don Octane pour cette manche. Considérée comme l'une des voitures les plus performantes du circuit, elle sera pilotée par le runner malgache lui-même, qui affiche l'ambition de s'attaquer aux meilleures références nationales.

L'autre fait marquant de ce rendez-vous sera le grand retour de Rivo Aina Randrianarivo (R111). Ce dernier prendra le volant de l'Audi TT, une voiture bien connue des passionnés, puisqu'elle était auparavant conduite par Nouroudine. Un retour très attendu qui ajoute encore davantage de piment à cette manche.

Face à eux, Jaytaxx compte également jouer les premiers rôles aux commandes de son impressionnante Evo E30 Fosa Energy, autre sérieuse candidate aux meilleurs chronos. Entre nouvelles préparations, duels attendus et chasse aux records, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette quatrième manche l'un des temps forts de la saison. À Arivonimamo, dimanche, le chrono sera plus que jamais l'adversaire à battre.

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