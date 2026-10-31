Madagascar: Le rêve russe

Le maître du Kremlin ne croit pas si bien dire en déclarant que « la Russie a besoin de Madagascar pour le nouvel ordre multipolaire mondial ».

Le rêve russe

Dans son allocution - en malgache - au sommet Russie - Afrique 2026, le locataire d'Iavoloha a aussi fait part des besoins de Madagascar notamment en termes d'emplois pour les jeunes. Et pas seulement pour la GenZ même si cette cohorte démographique composée de personnes nées entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010 était en première ligne lors du « tolona » de 2025. En revanche, on ne sait pas trop si certains d'entre eux se trouvent en 2026 sur la ligne de front dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Cette dernière a effectivement besoin de Madagascar pour pallier le manque croissant de soldats et de conscrits pour son « opération miliaire spéciale ». Un euphémisme utilisé par la propagande d'Etat au pays de Vladimir ...Lénine pour ...lénifier l'offensive contre la patrie de Volodymyr Zelensky qui s'est soldée jusqu'ici par plusieurs centaines de milliers de pertes en vie humaine dans les rangs de l'armée russe. Sans compter ou en comptant (c'est selon) les combattants étrangers recrutés en ligne dans plusieurs pays, en particulier en Afrique.

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Y compris à Madagascar où certaines familles s'inquiètent du sort des recrues qui risquent de servir de chair à canon alors qu'ils pensaient trouver des emplois. Ou à la limite suivre des formations, entre autres, de gardes du corps. A l'instar des Russes chargés d'assurer la sécurité du Colonel au béret vert qui n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, touché « maux » au nouveau Tsar rouge, de la situation des combattants malgaches exposés sur les champs de bataille en Ukraine.

Attirés par des salaires à plusieurs chiffres une fois convertis en ariary et surtout en franc mofo gasy, ils ont quitté Madagascar pour se trouver, bon gré, mal gré, engagés dans une guerre qui n'est pas la leur. A l'image de la langue des deux pays belligérants qu'ils n'ont nul besoin de maîtriser pourvu qu'ils puissent juste faire parler les armes. Au risque de voir briser leur « rêve russe ».