Gabon: Unoca - SEM Mohamed El Amine Souef reçu par le Ministre Stanislas Stephen Mouba

Le 30 octobre, Mohamed El Amine Souef, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, s'est entretenu avec Stanislas Stephen Mouba, Ministre de l'Environnement et du Climat du Gabon.

Les échanges ont porté sur les liens entre changement climatique, paix et sécurité en Afrique centrale, notamment les pressions sur les ressources naturelles et les moyens de subsistance, ainsi que leurs implications pour la prévention des conflits et la stabilité régionale. Les deux personnalités ont souligné l'importance d'intégrer ces enjeux dans les politiques climatiques et les efforts de consolidation de la paix.

Une attention particulière a été accordée au renforcement de la coopération entre l'UNOCA et le Gabon en matière de finance climatique, notamment pour faciliter l'accès aux financements et soutenir des projets d'adaptation et de résilience contribuant à la prévention des conflits. Les échanges ont également abordé la mobilisation de partenariats et de ressources au bénéfice du Gabon et de la sous-région.

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La rencontre a aussi permis d'évoquer la position commune de la société civile d'Afrique centrale en vue de la COP31, qui intègre les enjeux de climat, de paix et de sécurité, la mobilisation des financements climatiques ainsi que la participation effective des femmes et des jeunes à l'action climatique et à la prévention des conflits.

Les deux personnalités ont enfin souligné l'importance d'une action concertée entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux pour renforcer la résilience des communautés et promouvoir une paix durable en Afrique centrale.