Madagascar: Guerre en Ukraine - Des combattants malgaches dans les rangs de l'armée russe pour 13 000 euros par mois

Des ressortissants malgaches auraient été recrutés pour rejoindre les rangs de l'armée russe engagée en Ukraine. Des témoignages recueillis par TV5 Monde font état de promesses de rémunérations élevées et de missions présentées comme non combattantes. Une situation préoccupante qui soulève des interrogations sur les méthodes de recrutement et les risques encourus par les candidats.

Le conflit en Ukraine pourrait avoir des conséquences jusque dans les familles malgaches. Selon une enquête diffusée par TV5 Monde, des ressortissants de Madagascar auraient été approchés sur le territoire national pour intégrer les rangs de l'armée russe. Le reportage rapporte notamment le cas d'un père de cinq enfants, sans aucune expérience militaire, qui aurait été directement contacté à Madagascar avant de partir en Russie.

Après seulement trois semaines de formation, cet homme aurait été envoyé en Ukraine. Il aurait trouvé la mort lors d'une attaque de drone visant un convoi composé notamment de ressortissants africains et vietnamiens. Selon les informations rapportées, sa famille n'aurait plus eu de nouvelles des recruteurs après son décès. Sa dépouille se trouverait toujours en territoire ukrainien.

Promesses alléchantes

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Les témoignages recueillis auprès des familles font état de promesses alléchantes. Les recruteurs auraient notamment promis un salaire mensuel de 13 000 euros, une naturalisation rapide en Russie ainsi qu'une mission de surveillance. Des conditions qui auraient pu convaincre des candidats sans expérience militaire de s'engager, sans nécessairement mesurer les dangers réels auxquels ils seraient exposés.

Ce cas ne serait pas isolé. En août dernier, Le Monde avait déjà documenté la mort d'un autre ressortissant malgache dans des circonstances similaires. Ces éléments renforcent les inquiétudes sur l'existence de démarches de recrutement visant des Malgaches pour participer à l'effort de guerre russe.

Rapport

Un mécanisme dénoncé par Amnesty International. Au-delà des recrutements effectués dans les pays d'origine, le phénomène toucherait également des ressortissants africains déjà installés en Russie. Dans un rapport publié le 10 septembre 2026, Amnesty International dénonce des pratiques qu'elle assimile, dans de nombreux cas, à de la traite des êtres humains. L'organisation décrit notamment des situations dans lesquelles des étudiants, des travailleurs migrants et des réfugiés, confrontés à des difficultés administratives après l'expiration de leurs titres de séjour, seraient approchés par des recruteurs.

Ces derniers leur proposeraient une régularisation de leur situation ou des emplois civils, notamment comme chauffeurs ou cuisiniers. Mais les contrats présentés comme des engagements professionnels conduiraient en réalité à un enrôlement militaire. Le rapport évoque également des pressions et des menaces d'expulsion en cas de refus. Des étrangers se retrouveraient ainsi engagés dans les forces armées russes, parfois après une formation sommaire, avant d'être envoyés sur le front ukrainien.

Éclaircissements

Les témoignages recueillis par TV5 Monde, les éléments documentés par Le Monde et les conclusions d'Amnesty International mettent en lumière différentes méthodes de recrutement de ressortissants étrangers au profit de l'armée russe. Pour Madagascar, ces révélations soulèvent notamment la question de la protection des citoyens contre les offres d'emploi trompeuses et les éventuels réseaux de recrutement.

Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas encore d'établir officiellement l'ampleur du phénomène à Madagascar ni de confirmer l'existence d'un réseau coordonné par les autorités russes sur le territoire malgache. En attendant des éclaircissements, ces témoignages constituent un signal d'alerte sur les dangers auxquels pourraient être exposés des candidats attirés par des promesses de rémunérations et de meilleures perspectives de vie.