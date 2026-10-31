Vladimir Poutine estime que Madagascar est un pilier de son projet de nouvel ordre mondial multipolaire.

Tapis rouge, avion spécial affrété, lots de promesses et signatures de partenariats : Moscou poursuit son offensive de charme envers Madagascar. Hier, vendredi 30 octobre, lors d'une rencontre bilatérale à Moscou avec la délégation malgache, le patron du Kremlin a lancé un signal géopolitique à l'endroit de son homologue malgache. En fait, la Grande île a été élevée au rang de « partenaire important dans la construction d'un ordre mondial multipolaire ».

Ces propos sont ceux de Vladimir Poutine, le leader du front contre les Occidentaux. Face à un système international en constante recomposition, le chef de l'État russe a affirmé la volonté de Moscou d'édifier avec Antananarivo un modèle de « relations plus justes et équilibrées », notamment au sein des Nations unies. De quoi conforter le discours du dirigeant malgache. En septembre dernier, Michaël Randrianirina avait d'ailleurs formulé les mêmes revendications à la tribune des Nations unies.

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Cette alliance que le Kremlin veut ainsi mettre en oeuvre s'inscrit dans un contexte de rapprochement accéléré entre les deux nations. En seulement une année, les relations entre Moscou et Antananarivo ont remarquablement évolué. Saluant la vision partagée d'un monde libéré de l'hégémonie unilatérale, le colonel Michaël Randrianirina a, quant à lui, exprimé la détermination de Madagascar à faire évoluer une amitié historique de 54 ans vers un « partenariat concret, structuré et porteur de résultats mesurables ».

Ce cap est renforcé huit mois seulement après un premier entretien entre lui et Vladimir Poutine, en février dernier à Moscou. Sur le plan économique, le Kremlin vante aussi les échanges commerciaux entre les deux pays, qui enregistrent une progression positive. Vladimir Poutine a rappelé que le potentiel de coopération entre les deux marchés demeurait néanmoins largement inexploité.

Pour combler cet écart, la relation russo-malgache veut s'appuyer sur une dynamique sectorielle offensive, portée par la formation de près de 5 000 étudiants malgaches en Russie et scellée par de nouveaux accords universitaires impliquant l'Université d'Antananarivo et l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Outre le volet académique, marqué par la remise au président malgache du titre de professeur honoraire de l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique, la coopération avec Moscou s'étend également aux domaines culturel et religieux.

Le Kremlin a ainsi tenu à remercier officiellement Antananarivo pour avoir attribué le statut de personne morale à l'Église orthodoxe russe à Madagascar, qui compte plus de 1 500 fidèles. En investissant dans ces passerelles éducatives, économiques et diplomatiques, Moscou et Antananarivo comptent s'engager résolument dans un partenariat de long terme destiné à peser sur l'échiquier mondial.