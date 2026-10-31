Madagascar: Refondation - Hanitra Razafimanantsoa précise les priorités

La Refondation de l'État doit se construire avec la population et non se limiter aux décisions prises au sommet. C'est le message défendu par la ministre en charge de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, hier, à Anosy, lors de l'installation officielle de Lahatra Andriamahantsangy au poste de directeur régional de la Refondation (DRR) pour Analamanga.

À cette occasion, la ministre a tenu à préciser le rôle de son département et les chantiers prioritaires engagés. « La mission du ministère n'est pas d'exécuter des tâches directes, mais bien de concevoir et d'établir les fondements de la refondation », a-t-elle déclaré. Les concertations nationales figurent parmi les priorités annoncées.

Il s'agit de recueillir les aspirations de la population et de synthétiser les propositions issues des concertations afin de nourrir le processus de refondation, précise-t-on. La réforme du système politique et électoral, notamment celle des listes et des dispositifs électoraux, ainsi que la préparation de la Constitution en collaboration avec les partenaires, font également partie des chantiers évoqués. Sur le volet administratif, Hanitra Razafimanantsoa a insisté sur le renforcement de la déontologie et des valeurs au sein de la fonction publique. La lutte contre la corruption figure aussi parmi les axes d'intervention présentés.

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Lahatra Andriamahantsangy aura notamment pour mission de faire remonter les préoccupations de la population d'Analamanga, de servir d'interface entre l'État et les citoyens et de mobiliser les habitants autour des concertations nationales.